Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ “Mi manchi. Solo tu mi puoi…”

Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra, sente sempre di più la mancanza dell’attore con cui vive una storia d’amore da circa due anni. Innamoratissima, Dalila si lascia andare ad una dolce dedica sui social in attesa di poter riabbracciare Morra che, nella casa, nonostante il sostegno di Adua Del Vesco e Dayane Mello, continua a far fatica ad integrarsi nel gruppo. A Napoli, mentre guarda le giornate che il fidanzato trascorre nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sta cercando di tenersi occupata per non pensare alle eventuali, future settimane che potrebbero trascorrere ancora senza il fidanzato. Massimiliano Morra è in nomination con Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Paolo Brosio, Maria Teresa ruta e Stefania Orlando. I sondaggi, finora, considerano Morra salvo con la Ruta e Orlando. Dalila, dunque, dovrà aspettare ancora prima di poter riabbracciare il fidanzato?

LA DEDICA DI DALILA MUCEDERO A MASSIMILIANO MORRA

Con una foto in cui si lascia stringere dal fidanzato Massimiliano Morra, Dalila Mucedero, con un dolce messaggio su Instagram, confessa di sentire profondamente la mancanza del fidanzato. “Quando ti manca qualcuno, puoi anche cercare di tenerti occupato, tanto da non avere tempo per pensarci. Ma poi, basta che ti fermi un attimo, che lo senti subito quel vuoto. Perché gli impegni possono anche riempirti la testa, ma solo TU mi puoi riempire il cuore. Mi manchiii”, scrive Dalila che, nelle scorse settimane, ha avuto la possibilità di vedere il fidanzato attraverso un vetro. Questa sera, Massimiliano riceverà un’altra sorpresa dalla fidanzata? Alfonso Signorini gli fare recapitare un messaggio della sua dolce metà con cui ha grandi progetti di vita insieme? Dalila, inoltre, pur sentendo la sua mancanza, spera di vederlo ancora nella casa di Cinecittà ed esorta tutti i suoi followers a sostenerlo al televoto.





