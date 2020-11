Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ “Nella mia mente non sei mai distante”

È stata grande protagonista alcune settimane fa quando, nell’occhio del Grande Fratello Vip, è finita la relazione passata – poi dichiarata finta – tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Invece da un po’ di giorni Dalila Mucedero, attuale fidanzata di Morra, preferisce rimanere un po’ in disparte rispetto alle dinamiche di gioco. Questo non vuol dire che manchino pensieri per la sua dolce metà. Sul profilo Instagram di Dalila compaiono invece spesso delle dediche per il suo Massimiliano. Parole di grande amore come: “Nella mia mente non sei mai distante. Anche quando manchi, ci sei sempre”, risalente a fine ottobre. Il 5 invece, probabilmente in occasione del loro anniversario, la Mucedero ha invece scritto: “In questi due anni mi hai reso la donna più felice del mondo. Ti amo”.

Dalila Mucedero gelosa di Adua Del Vesco? Il riavvicinamento di Morra e…

Dalila Mucedero continua dunque ad aspettare Massimiliano Morra, seguendolo da Casa. Dopo alcune settimane in cui è rimasto un po’ in disparte nelle dirette del Grande Fratello Vip, questa sera si tornerà a parlare di lui e in particolare del suo riavvicinamento ad Adua/Rosalinda. Un argomento del quale Signorini dunque parlerà a lungo, confrontandosi, anche attraverso filmati, con i diretti interessati. Sarà interessante però scoprire la reazione proprio di Dalila rispetto a questo argomento particolarmente scottante. Non ci resta che monitorare il suo profilo Instagram nel corso della diretta.



