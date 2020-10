Dalila Mucedero fidanzata Massimiliano Morra/ Parla il suo ex “Lui ambiguo perché…”

L’attore Massimiliano Morra è certamente uno dei personaggi più in vista del “cast” del Grande Fratello VIP di quest’anno ma da qualche giorno i riflettori del gossip si sono inevitabilmente spostati sulla fidanzata del 34enne partenopeo, dato che quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone per via di quella relazione (rivelatasi finta a margine del cosiddetto Ares Gate) con Adua Del Vesco. Non è un caso infatti che Dalila Mucedero, la sua compagna, negli ultimi giorni abbia pubblicato delle foto sul proprio profilo Instagram non solo per mettere definitivamente a tacere le malelingue che parlavano di una presunta omosessualità di Morra, specialmente dopo la “bomba” sganciata ancora dalla Del Vesco pur negando successivamente di aver usato la parola gay in relazione a Massimiliano. La Mucedero col suo post infatti non solo ha smentito tutto ma ha ricordato che la sua relazione con Morra va a gonfie vele nonostante tutto e al di là della lontananza tra i due dovuta al reality show.

L’EX DI DALILA MUCEDERO, “MASSIMILIANO MORRA E’ AMBIGUO PERCHE’…”

Intanto di recente a parlare di Massimiliano Morra è stata una persona molto vicina alla sua fidanzata, Dalila Mucedero. Infatti, ospite di “Mattino 5” nel salottino di Federica Panicucci, a tirare in ballo l’attore campano è stato questa volta uno degli ex proprio di Dalila: Silvano Calabrese infatti ha parlato in studio in termini poco lusinghieri di Morra, definendolo di fatto “una persona ambigua” e spiegando che quando l’aveva conosciuto questi si è comportato davvero male nei suoi confronti. “Io sono uno stilista e lui doveva farmi una sorta di sponsor” ha raccontato Calabrese aggiungendo però che appena dopo due o tre settimane dalla loro conoscenza, ha ‘beccato’ Massimiliano assieme alla sua ex ragazza. “Ha giocato sporco, è una persona ambigua” ha ribadito lo stilista, sottolineando ancora il timing per spiegare a suo dire come Morra sia una persona che non gli va davvero a genio…



