Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ Storia finta? Spunta il dubbio, Adua..

Non si placano i dubbi e le polemiche sulla storia d’amore tra Dalila Mucedero e il suo fidanzato Massimiliano Morra. Dopo la sua visita dentro la casa del Grande Fratello, si sono moltiplicati i rumors che hanno messo in dubbio la loro relazione. A far rumore, nei giorni scorsi, le dichiarazioni di Lory Del Santo a Mattino 5, secondo cui sarebbe tutta una montatura. Molti utenti hanno ricalcato questa ipotesi, alimentando di fatto polemiche e nuove insinuazioni in diversi salotti televisivi. C’è chi in modo piuttosto chiaro comincia ad insinuare che Massimiliano Morra sia poco interessato al mondo femminile e che abbia organizzato una finta relazione, ovviamente con la complicità di Dalila Mucedero. Sui social, a poche ore dalla diretta del Grande Fratello, circola con insistenza un nuovo filmato in cui Adua Del Vesco sembrerebbe alimentare ulteriormente i dubbi sull’orientamento sessuale di Massimiliano Morra. Qualche internauta è convinto di aver sentito sussurrare ad Adua del Vesco delle parole molto chiare in merito, scatenando le ire di altri fan. Adua ha davvero fatto outing a Massimiliano o è solo frutto di una interpretazione errata? A breve, di certo, ne sapremo di più. Alfonso Signorini non si lascerà scappare l’occasione di approfondire l’argomento.

