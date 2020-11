Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ “Un amore finto? Mai!”

Dalila Mucedero chi è? Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 la conosce molto bene visto che si tratta della fidanzata di Massimiliano Morra. L’attore che è arrivato nella casa come nemico di Adua del Vesco per poi uscirne amico (almeno in parte) ha avuto il suo angelo custode fuori, Dalila, la donna che ha conosciuto qualche tempo prima di entrare in casa e di cui si è innamorato subito. Dalila Mucedero ha incontrato e conosciuto l’attore in un locali a Napoli e non sapeva che lui fosse il protagonista di alcune fiction Ares di successo e questo le ha permesso di conoscere e innamorarsi di un giovane ancora prima del sex symbol che era all’epoca. Il loro amore dura ormai da un anno nonostante le mille polemiche e le accuse da parte chi trovava il suo essere venuta fuori qualche giorno prima di entrare in casa, una vera e propria manovra pubblicitaria.

Chi è Dalila Mucedero e da quanto tempo è fidanzata con Massimiliano Morra?

Non è la prima volta che l’attore finge di essere fidanzato con qualcuno, visto che lo ha fatto anche con Adua, e in molti hanno pensato che lo avesse fatto anche in questa occasione mostrando le foto con una finta fidanzata, Dalila, pochi giorni prima di entrare nella casa solo per permettere alla giovane 23enne di cavalcare l’onda del gossip. Alla fine così non è stato, i due hanno confermato la loro relazione comparendo insieme anche a Live Non è la d’Urso e affrontando le 5 sfere agguerrite. E oggi? Massimiliano Morra sarà a Verissimo e parlerà ancora del loro rapporto. Ma cosa fa nella vita Dalila Mucedero? Studia fashion e design, ha 23 anni ed è una ragazza semplice e alla mano con poche mire nel mondo dello spettacolo, o almeno così pare.



