Dalila Mucedero Vs Adua Del Vesco: “Avrà ciò che si merita”/ La fidanzata di Morra…

Dalila Mucedero difende il fidanzato Massimiliano Morra, protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 2020 insieme all’ex fidanzata Adua Del Vesco. Quest’ultima è finita al centro della bufera nel corso dell’ultima puntata serale del reality show. Tommaso Zorzi ha svelato prima nel confessionale con Alfonso Signorini e poi parlando con gli altri inquilini della casa di aver saputo da Adua della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. “Nomino Adua perchè anche a me, in albergo, ha detto che Massimiliano è gay”, ha detto Zorzi che ha poi svelato tutto anche allo stesso Morra. In diretta, l’attrice siciliana ha negato e su Instagram la fidanzata di Massimiliano, Dalila Mucedero, si è scagliata contro la Del Vesco pubblicando una storia in cui mostra uno dei tanti messaggi di supporto ricevuti.

DALILA MUCEDERO CONTRO ADUA DEL VESCO: “IL TEMPO FA VENIR FUORI IL VERO ESSERE DELLE PERSONE”

Dalila Mucedero continua a difendere il fidanzato Massimiliano Morra e attacca Adua Del Vesco contro cui si era scagliata già la prima settimana del Grande Fratello Vip 2020. “Voglio solo dire una cosa: il vero essere di una persona esce fuori con il tempo. Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry!“, aveva scritto Dalila. Nelle scorse ore è tornata a parlare sui social. Tra le storie, la fidanzata di Massimiliano Morra, pubblicando un messaggio ricevuto, ha aggiunto: “L’avevo detto io che il vero essere di una persona esce fuori piano piano. Tempo al tempo e ognuno avrà quello che si merita”.





