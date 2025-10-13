Per la Germania la situazione non è facile a livello economico. Il Governo Merz fatica a varare le riforme e AfD sale nei sondaggi

STOCCARDA – Il mondo va a rovescio. Mentre Francia e Germania sono alle prese con problemi economici e geopolitici, si consolida la rivincita dei Pigs (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna). Portogallo e Spagna crescono al ritmo del 2% e 3% rispettivamente, il risanamento finanziario della Grecia procede senza intoppi e i suoi titoli di stato hanno un rendimento inferiore a quelli italiani, che a sua volta hanno un rendimento inferiore a quelli francesi. Se quindi il (relativo) successo del Sud non rappresenta più una novità, anche le performances del blocco orientale sono di tutto rispetto.

“Heute gestohlen, schon in Polen” (rubata oggi, già in Polonia, con riferimento ai furti di auto): una delle battute sui polacchi in voga in Germania. Ma le cose cambiano e anche rapidamente: nonostante le difficoltà legate all’inflazione, alla guerra in Ucraina e al rallentamento economico globale, l’economia polacca continua a espandersi a un ritmo tre volte superiore alla media europea, grazie a consumi interni solidi, a un mercato del lavoro dinamico e all’afflusso di investimenti stranieri.

Molte aziende internazionali stanno infatti trasferendo la produzione in Polonia, attratte da costi competitivi, infrastrutture in miglioramento e una posizione strategica nel cuore dell’Europa. Cosa può imparare la Germania dalla Polonia? La risposta dell’economista Thomas Obst intervistato da Tagesschau è lapidaria: flessibilità, adattabilità e digitalizzazione.

Anche la Repubblica Ceca è in forte espansione economica (Pil +2%), in virtù di una forte domanda esterna, specialmente dall’Unione europea, e di un settore manifatturiero ben integrato nelle catene del valore internazionali. Il settore automotive tira: l’anno scorso sono state prodotte 1,4 milioni di auto, record assoluto. Nel 2024, la Repubblica Ceca è stato l’unico Paese europeo a registrare una crescita nella produzione automobilistica, mentre il marchio Skoda risulta il più profittevole del gruppo Volkswagen.

Naturalmente rimane qualche problema da risolvere: il Paese deve diversificare la sua economia, migliorare l’efficienza delle infrastrutture energetiche e ridurre l’esposizione ai rischi globali, per mantenere lo slancio anche nel lungo termine.

Per recuperare terreno, si prepara a Berlino il cosiddetto “autunno delle riforme”. Come riportato in un articolo precedente, la lista delle riforme dovrebbe includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i punti seguenti: riforma fiscale volta ad alleggerire il carico sui redditi medio-bassi; revisione al ribasso del “Burgergeld” (una specie di reddito di cittadinanza),; riforma delle pensioni; accelerazione del processo di digitalizzazione. Per prepararsi all’impresa epocale, Csu e Spd hanno organizzato un workshop a porte chiuse, tenutosi a Villa Borsig, sulla penisola di Reiherwerder (Berlino). Nel frattempo l’autunno è iniziato, ma la sensazione è che le riforme potrebbero subire qualche ritardo.

Una delle conseguenze del ritardo è che il maggiore partito di opposizione, Alternative für Deutschland, continua a guadagnare consensi tra gli elettori, raggiungendo in ottobre il suo massimo storico nell’ARD DeutschlandTrend con il 26%. Questo risultato pone AfD in testa ai sondaggi, a pari merito con l’Unione Cdu/Csu. La Spd rimane invariata al 14%, i Verdi si attestano al 12% e die Linke al 10%, mentre Bsw e Fdp restano sotto la soglia di sbarramento, e tutti gli altri partiti insieme rappresentano il 6%.

Secondo molti osservatori, il Governo Merz rappresenta l’ultimo argine prima che AfD prenda definitivamente il sopravvento. L’orologio sta ticchettando…

