Il Cancelliere Merz vuole avere l'esercito convenzionale più forte dell'Unione europea, ma è un obiettivo tutt'altro che facile da raggiungere

STOCCARDA – L’Europa si prepara alla guerra. La “Defence Readiness Roadmap 2030” dell’Unione europea ha l’obiettivo di costruire un “European Defense Dome” simile all'”Iron Dome” israeliano, per proteggere il continente da attacchi missilistici e ibridi. Si prevede una forte cooperazione con la Nato, investimenti in capacità proprie e un potenziamento della produzione europea di mezzi bellici, al fine di ridurre la dipendenza esterna e aumentare l’autonomia strategica europea. Un piano ambizioso ma anche difficile da realizzare: occorrono massicci investimenti e un’armonizzazione delle strutture difensive.

La Germania non sta a guardare. I piani per la ristrutturazione del servizio militare sono al centro del dibattito politico. Come riportato da Tagesschau, il Governo si pone l’obiettivo di espandere significativamente la Bundeswehr, portando il numero dei soldati attivi dalla cifra attuale di 183.000 a 260.000 nei prossimi anni. Il Cancelliere Friedrich Merz ha ribadito la sua intenzione di fare della Bundeswehr “l’esercito convenzionale più forte dell’Unione europea”, chiosando: “Siamo guidati da un principio chiaro: vogliamo essere in grado di difenderci, per non essere costretti a farlo”.

Se l’obiettivo è condiviso, il piano per la sua realizzazione è più controverso. La Spd, partito del ministro della Difesa Boris Pistorius, sarebbe orientata su un modello basato sulle adesioni volontarie, puntando su una strategia atta a rendere il servizio militare più attrattivo per i giovani. La Cdu/Csu sostiene invece la necessità di rendere il servizio obbligatorio, almeno in parte, o in caso di scarse adesioni volontarie.

Secondo fonti governative, il nuovo sistema di servizio militare tedesco, ispirato al modello danese, sarebbe articolato in tre fasi: al compimento del 18° anno i cittadini riceveranno un questionario da compilare e potranno offrirsi volontari per almeno sei mesi. Se i volontari non saranno sufficienti, si procederà con un’estrazione a sorte. Infine, come extrema ratio, il Bundestag potrà approvare un provvedimento per arruolare ulteriori reclute fino al raggiungimento del numero previsto.

Il piano non incontra il favore delle opposizioni. Katharina Dröge (Verdi) ha parlato di caos: “Nessuno sa cosa succederà”. Occorre sottolineare che nella precedente legislatura i Verdi erano piuttosto solerti nel sostenere la necessità di un sostegno militare all’Ucraina. Anche Desiree Becker (“die Linke”) ha criticato il Governo: “Stanno fomentando paura e incertezza tra i giovani”. La generazione Z non sembra peraltro particolarmente interessata alla carriera militare, una caratteristica che dovrebbe essere ereditata anche dalle generazioni successive, potenzialmente interessate dalla nuova legge.

C’è anche una questione gender. Il questionario online al compimento del 18° anno di età sarebbe obbligatorio solo per gli uomini, mentre per le donne sarebbe facoltativo. “Se prendiamo sul serio la parità, dobbiamo parlare anche della coscrizione obbligatoria per le donne”: questa l’opinione di Siemtje Möller (Spd), riportata da Tagesschau. Anche in questo caso Desiree Becker non è d’accordo: costringere le donne a portare armi “non è un progresso, ma un passo indietro”. La guerra è sicuramente un retaggio del passato, ma la sua dismissione richiede un accordo condiviso, anche da parte dei potenziali aggressori.

Nel frattempo il Governo ha approvato la cosiddetta “Aktivrente” (pensione attiva), una misura che introduce una franchigia fiscale di 2.000 euro al mese per i pensionati che continuano a lavorare. L’obiettivo è incentivare i pensionati a restare attivi nel mercato del lavoro, sostenendo al tempo stesso l’economia in un periodo di carenza di manodopera più o meno qualificata, in settori come sanità, istruzione, artigianato e ristorazione.

Se infatti l’avvento dell’Intelligenza artificiale rischia di creare un surplus di manodopera per i lavori impiegatizi, il ritardo della robotica non compensa l’impatto dell’inverno demografico sui lavori che hanno una componente manuale. I critici sottolineano che proprio in questi lavori le condizioni fisiche e mentali richieste sono spesso troppo gravose per chi è in età avanzata e che molti datori di lavoro potrebbero non essere disposti ad assumere pensionati, temendo un aumento delle assenze per malattia. Ma potrebbero essere costretti a farlo, soprattutto se la generazione Z+ sarà impegnata in attività di natura bellica.

