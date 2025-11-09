C'è qualche segnale positivo sulle prospettive future dell'economia tedesca, ma il presente è contraddistinto da una situazione difficile

STOCCARDA – Il sentiment delle imprese in Germania è leggermente migliorato. L’indice IFO è salito a 88,4 punti a ottobre, rispetto agli 87,7 punti di settembre. Nel settore manifatturiero, il calo dei nuovi ordini si è arrestato, mentre l’utilizzo della capacità produttiva è aumentato di un punto percentuale (78,2%), pur restando al di sotto della media di lungo periodo (83,3%). Anche i fornitori di servizi (servizi turistici e IT in particolare) appaiono meno scettici riguardo ai prossimi mesi. Il miglioramento dell’indice è tuttavia dovuto soprattutto a migliori aspettative per i mesi a venire, mentre la situazione attuale delle imprese viene valutata in modo meno favorevole.

SPY FINANZA/ Lo scoppio della bolla AI avrà l'Ue come epicentro, ecco gli indizi

Il direttore dell’IFO Clemens Fuest ha commentato i dati in un intervento presso la Hochschule di Monaco. Le previsioni dell’IFO vedono una crescita del Pil tedesco dello 0,2% nel 2025, dell’1,3% nel 2026 e dell’1,6% nel 2027. La fiacchezza del Pil si accompagna a un’inflazione un po’ alta, facendo presagire uno scenario caratterizzato da stagflazione. L’insicurezza geopolitica naturalmente influenza negativamente la congiuntura, tuttavia si tratta di un fenomeno che interessa tutto il mondo, eppure ci sono altre economie che crescono, mentre la Germania no. Questa la situazione attuale: come andranno i prossimi anni?

DALLA GERMANIA/ Mega-riarmo e domande scomode, il grande inganno di Merz & co.

La Germania è in stagnazione dal 2019. Fuest cita l’Italia come “campione mondiale della stagnazione”: un Paese che ha smesso di crescere nel 1994 e non si è mai ripreso del tutto. Per Fuest l’Italia rappresenta un monito per la Germania: non ci sono garanzie che la crescita ritorni all’ovile.

Se il Pil tedesco è in stagnazione (linea nera nel grafico sottostante), gli investimenti privati sono addirittura diminuiti e sono adesso al livello del 2015 (linea blu nel grafico): un’ipoteca sui tassi di crescita futuri. Il settore pubblico è invece in forte espansione (25% in più rispetto al 2015, linea rossa nel grafico), come se la crisi non esistesse. Fuest fa notare che gli impiegati pubblici sono calcolati a costo nel Pil, indipendentemente dalla loro produttività: senza questi contributi, la Germania sarebbe in recessione. Una situazione non sostenibile.

GEO-FINANZA/ La strategia Usa sul debito e le mosse suicide dell'Ue

Il mercato del lavoro è caratterizzato da un numero record di occupati, ma il numero di ore lavorate per addetto è basso e decrescente, un fenomeno dovuto soprattutto al fatto che le donne hanno lavori part-time, perché devono sobbarcarsi attività di assistenza a bambini (sempre meno) e anziani (sempre di più). Allo scarso numero di ore lavorate contribuisce anche il regime fiscale in vigore.

Fuest fa l’esempio di una famiglia con due figli che vive a Monaco, con entrambi i genitori che lavorano al 50% e percepiscono 3.000 euro lordi. Il netto, con tutte le agevolazioni sociali disponibili (oltre 150), è superiore a 3.000 euro. Se decidessero di lavorare a tempo pieno, potrebbero raggiungere un lordo di 5.000 euro, ma il netto aumenterebbe solo di 44 euro!

La crisi dell’automotive sembra destinata a proseguire anche nel 2026. Matthias Müller, ex Ceo Volkswagen, divenne famoso per il video virale su Youtube in cui una decina di anni fa paragonava le performance di Volkswagen con quelle di Tesla, dicendo “lasciamo la chiesa nel villaggio” (= “restiamo coi piedi per terra”) e non “paragoniamo le mele con le pere”.

Oggi Müller, intervistato dal Neue Zürcher Zeitung, difende le scelte fatte nel passato, in particolare quella di non spingere troppo sull’elettrico perché le condizioni al contorno non vennero ritenute sufficienti. La Cina intraprese un’altra strada, possibile solo in un’economia pianificata, creando simultaneamente offerta e domanda di EV in modo concertato, creando le “condizioni al contorno” in tempi record.

Queste circostanze offrono uno spunto per alcune considerazioni sui massimi sistemi (politici). La presenza di istituzioni democratiche non è un requisito fondamentale per il progresso scientifico e tecnologico. Esistono nella storia esempi di non democrazie che hanno prodotto considerevoli progressi scientifici (ad esempio l’ascesa dei razzi di Von Braun nella Germania nazista).

Il sistema politico cinese è peraltro imperniato sul partito comunista, che gode di una ampia rappresentanza popolare (ha più di 100 milioni di iscritti) e offre la possibilità di implementare programmi a lunga scadenza senza tentennamenti.

Il sistema occidentale ha molti vantaggi (a cui non vogliamo rinunciare), ma in alcuni casi lasciare fare al mercato potrebbe non essere la cosa migliore.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI