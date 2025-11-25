Surreale show "educativo" a Berlino durante la Bilderbuchlesung: due drag queen hanno letto storie ai bambini. È servita la scorta

La Berliner Zeitung del 24 novembre scorso riporta una notizia che la dice lunga sulla direzione che sta prendendo l’educazione in Germania e in Europa. Nel cuore di Berlino, al maestoso Humboldt Forum, si è tenuta una “Bilderbuchlesung” — una lettura di libri illustrati per bambini — non con una ma con due drag-queen. L’evento, parte del programma per la Giornata dei diritti dell’infanzia, è stato accompagnato da un’inaspettata scorta della polizia e da un forte clima di tensione (qui la foto).

Secondo i resoconti, durante la lettura delle drag-queen Kaey e Vivienne Lovecraft, c’era un team di sicurezza, con tanto di poliziotti armati, alla presenza dei bambini.

Perché tanta protezione per una semplice attività culturale? Se l’obiettivo è educare i più piccoli alla tolleranza e alla diversità, non dovrebbe essere un obiettivo così naturale da non richiedere un dispiegamento di forze dell’ordine?

Davanti al Forum, un gruppo di famiglie manifestava contro l’evento, con cartelli come “Finger weg von unseren Kindern”, “Le mani lontane dai nostri bambini”; a essi si contrapponeva un’altra manifestazione, con un centinaio di persone che inneggiavano al Gay Pride, a una Berlino arcobaleno e alla cancellazione di AfD (che è stata realmente proposta da importanti esponenti della maggioranza di governo).

Insomma, una manifestazione a favore della tolleranza estrema, in nome dell’intolleranza verso un partito di opposizione. Il tutto non senza qualche incoerenza, visto che la leader di AfD è notoriamente in un’unione omosessuale.

La tensione che si respirava tra i due gruppi di manifestanti non era solo politica, ma, anzi, soprattutto culturale. Il punto non era la tolleranza o meno verso l’omosessualità, ma la propaganda queer fatta ai bambini di una scuola dell’infanzia.

L’evento voleva collocarsi in un contesto di promozione a 360 gradi dei diritti dell’infanzia, ma la forte presenza della polizia e l’enfasi sulla sicurezza delle due drag-queen non lasciano dubbi circa il fortissimo carico ideologico.

Inoltre, come notato da svariati critici, la trasformazione di un momento educativo in un evento spettacolare – con performer in costumi e la teatralità tipica del drag – rischia di strumentalizzare l’infanzia per una forma di attivismo culturale. Non si tratta affatto di “leggere storie”, ma di “mostrare e proporre una visione del mondo”.

La denuncia qui è più profonda: lo Stato, scegliendo di proteggere con la polizia una lettura gay friendly per bambini, conferisce a quell’evento un peso che va ben oltre il semplice “momento culturale”.

È il segnale che la diversità che si vorrebbe insegnare ai bambini è qualcosa di innaturale e controverso, tanto da avere bisogno di una scorta armata. E da far venire la voglia di scappare in una “casa nel bosco”, senza TV e nessi con un simile mondo. Ma a questo punto l’immagine, ripresa dal quotidiano berlinese, parla da sola.

