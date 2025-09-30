La Conferenza episcopale tedesca attacca ia vescovi africani sulla benedizione delle coppie gay e intanto nasconde la (certa) chiusura ricevuta dal Papa

La saga di mons. Georg Bätzing, presidente progressista della Conferenza episcopale tedesca (DBK), continua, ma finisce in un pesante cortocircuito, con gli “africani” accusati di impedire la riforma della Chiesa.

A conclusione dell’assemblea autunnale della DBK, il 25 settembre scorso Bätzing si è dovuto confrontare con una conferenza stampa alquanto movimentata, durante la quale gli sono state poste domande scomode sulla questione della Handreichung, il documento interno destinato a regolare le benedizioni delle coppie che non possono sposarsi in Chiesa e, soprattutto, di quelle omosessuali. Le domande insistenti di alcuni giornalisti hanno irritato il presidente, che ha reagito puntando il dito contro i vescovi africani, poco propensi ad accogliere le indicazioni contenute in Fiducia supplicans, almeno nel senso di totale apertura voluto proprio dalla DBK.

Ricordiamo solo due eventi.

Il primo riguarda i vescovi tedeschi (salvo alcuni dissidenti). Proprio all’inizio del periodo di “sede vacante”, subito dopo la morte di papa Francesco (dunque con un tempismo che va oltre il cattivo gusto), su pressione del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) la DBK ha pubblicato il documento La benedizione rafforza l’amore, che fornisce linee guida per la benedizione delle coppie “irregolari” (conviventi, divorziati risposati, omosessuali), respinto però da alcune diocesi tedesche.

Il secondo riguarda i vescovi africani. In Africa la dichiarazione Fiducia supplicans del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicata il 18 dicembre 2023 e approvata da papa Francesco, ha suscitato reazioni negative da parte di gran parte dell’episcopato. Va notato che Fiducia supplicans riguarda sì la possibilità di benedire coppie non sposate, incluse quelle omosessuali, ma ammette solo benedizioni non rituali e che non imitino in nessun modo il matrimonio. Dunque, proprio il contrario del documento promulgato dalla Conferenza episcopale tedesca, con tanto di formulario benedizionale e, dunque, di veri e propri riti.

Ora, il fatto che mons. Bätzing abbia apertamente e pubblicamente attribuito agli episcopati africani un atteggiamento retrogrado equivale, di fatto, a negare loro la legittimità di chiedere che la politica ecclesiale del Papa tenga conto delle condizioni pastorali locali. Nei Paesi dove l’omosessualità non solo non gode di alcuna accettazione sociale, ma talvolta è persino un reato, il documento vaticano ha reso il compito dei vescovi molto più complesso.

La tradizione pastorale della Chiesa cattolica si muove con prudenza e attenzione alle condizioni storiche e socio-politiche. Ad esempio, nella Familiaris consortio (1981) di papa Giovanni Paolo II, benché venga toccata la crisi delle famiglie, non si fa cenno ai processi di nullità canonica dei matrimoni per non mettere in difficoltà gli episcopati dei Paesi dell’Europa dell’Est comunista, dove era vietata qualsiasi forma di tribunale ecclesiastico, considerato come una forma di giustizia parallela a quella dello Stato e, come tale, pesantemente sanzionato. Ovviamente il diritto matrimoniale canonico restava valido anche in quei Paesi, ma si evitava di offrire pretesti ai regimi comunisti.

Quando, in conferenza stampa, un Bätzing irritato parla di “adattamento moderato” di Fiducia supplicans alle condizioni tedesche ed europee, il suo riferimento polemico ai vescovi africani appare come un modo per evitare di confrontarsi con il nodo del problema. La Chiesa cattolica, secondo Bätzing, non pare ancora aver abbandonato la distinzione tra vero e falso, giusto e ingiusto, buono e cattivo, a favore di quella tra progressista e conservatore!

Entrando nel merito: perché i vescovi tedeschi continuano a tacere sul contenuto dei loro colloqui con Roma riguardo alle benedizioni? La Chiesa tedesca intende procedere per conto proprio, considerandosi come una sorta di avanguardia del progressismo cattolico e come unica interprete delle “riforme”?

Non sono i vescovi africani a doversi giustificare davanti alla Chiesa universale. È la DBK, e in particolare il suo presidente, che deve chiarire perché rifiuta di condividere con i fedeli ciò che è stato discusso con il Vaticano e fino a che punto il proprio percorso sinodale si distacchi dalla sinodalità con le altre Chiese in comunione con Roma.

