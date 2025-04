I cristiani vivono con intensità la Pasqua, e il messaggio della Resurrezione è un punto di riferimento importante in una situazione disastrata come quella della Siria. Ma ormai la maggior parte di loro non crede più di poter realizzare le proprie speranze nel Paese. Per questo, spiega Jacques Mourad, arcivescovo di Homs, molti cercano di andarsene. Dopo una guerra sanguinosa e un terremoto devastante, ora la Siria ha a che fare con un nuovo potere, quello di al Sharaa e HTS, che a parole è conciliante, ma che in realtà non offre alla gente garanzie di sicurezza. Si rischia di venire fermati in qualche posto di blocco e arrestati senza motivo.

È in questo contesto che i cristiani siriani testimoniano la loro fede. Nella Settimana Santa hanno partecipato con assiduità alle celebrazioni, nella convinzione che Dio è presente e vive con loro una comune Via Crucis.

Come la comunità cristiana in Siria riesce ad alimentare la propria speranza, nonostante tutto quello che il Paese ha subito negli ultimi anni, tra guerra e terremoto?

La Chiesa ha celebrato la Pasqua in un’atmosfera di paura, di tristezza e di povertà terribile. La gente vive nel timore e nella miseria; si sente addosso la tristezza, perché non ha niente per comprare da mangiare, tanto meno per riuscire a comprarsi un vestito. Le persone non possono spostarsi da un posto all’altro, sempre per paura. La zona di Homs, per esempio, non è affatto sicura: ci sono checkpoint dappertutto, dove gli uomini, i giovani, vengono arrestati senza motivo. Succede anche solo perché sono cristiani o alawiti, a causa della loro religione. Qui l’atmosfera non è affatto buona.

A cosa si affida la gente per riuscire a vivere in una situazione tanto complicata?

L’unica speranza per la gente oggi, per i cristiani, si fonda sulla possibilità di pregare. Questo è rimasto loro: possono andare in chiesa e pregare. Per questo, tutto quello che ci siamo sforzati di fare in questa Settimana Santa è di cogliere la solidarietà di Dio con la Via Crucis che tutti viviamo. Il Signore può consolare e incoraggiare il nostro popolo con la sua presenza tra noi: ha scelto di vivere questa Via Crucis con noi. Il nostro sguardo verso la sua Resurrezione diventa l’unica garanzia per liberarci dal demonio.

La gente vive ancora con partecipazione la Pasqua? È una festa che è comunque sentita, al di là di tutti i problemi?

È sentita, vissuta come testimonianza di fede. La gente partecipa intensamente a tutti i riti pasquali: Durante tutta la settimana santa ci sono stati tanti momenti di preghiera ai quali il popolo è stato presente. Le chiese sono piene perché il popolo vuole testimoniare la sua fede davanti alle persecuzioni che ha subito.

È ancora possibile dialogare con chi è al governo, o almeno con la comunità musulmana, con le altre comunità religiose?

Per il momento il dialogo non è concreto, non c’è un vero dialogo. È sempre possibile creare delle occasioni per il dialogo, ma per il momento, dopo quello che è successo, il popolo vive in attesa. Anche i capi religiosi, sia musulmani sia cristiani, vivono un periodo di attesa, perché chi ha la possibilità di decidere sono i ribelli, i gruppi armati.

Ma con i musulmani avete comunque buoni rapporti?

I nostri rapporti con loro non sono rovinati, ma limitati, anche perché non abbiamo un ruolo chiaro nella società, riconosciuto dal governo attuale. Nel Paese, in generale, manca quella chiarezza che ci permette di stabilire rapporti più profondi. Da parte di questo governo non c’è un vero riconoscimento dei capi religiosi: le dichiarazioni sui media di chi è al potere sono condivisibili, ma concretamente, se ho bisogno di qualcosa, se avanzo delle richieste, non vengo ascoltato. Ci è successo già almeno un paio di volte.

La parola pace ha ancora un senso per voi?

Per noi la pace è una speranza che rimane sempre nel cuore, ma in questo momento non è qualcosa di concreto, è lontana. Per questo i cristiani cercano giorno e notte di scappare, di andare via, perché, anche se hanno progetti per rimanere, concretamente si rendono conto che non è possibile realizzarli. La gente da una parte vive nella miseria, e dall’altra constata che non c’è nessun futuro che garantisca sicurezza ai propri figli. E allora, davanti a tutto questo, davanti a una situazione che si protrae nel tempo senza che cambi realmente qualcosa, decidono di andare via. I cristiani non perdono la fede, ma le loro speranze cercano di realizzarle da un’altra parte: adesso in Siria non ci sono le condizioni.

(Paolo Rossetti)

