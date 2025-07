Questa sera 12 luglio 2025 su Rai 1 va in onda Dalla strada al palco, lo show che porta sul palco gli artisti di strada più talentuosi. Quella in onda oggi in prima serata non è una nuova edizione bensì una replica, andata in onda per la prima volta a gennaio, con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero. Il programma è da qualche anno uno show amatissimo dal pubblico Rai, soprattutto perché, oltre a mettere in mostra talenti del tutto sconosciuti, racconta delle storie uniche nel loro genere e, spesso, anche molto toccanti.

Emilio Contaldo, chi era il protagonista di Ciao Darwin/ Morto a 58 anni dopo un infarto

Certo non mancano momenti esilaranti a Dalla strada al palco, regalati al pubblico soprattutto attraverso gli ospiti. Nek e Bianca avranno in questa puntata, al loro fianco, tre ospiti d’eccezione, che faranno divertire il pubblico: parliamo di Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia. I tre attori e comici saranno parte integrante dello show e interagiranno anche con gli artisti in gara.

Gabriele Cirilli, chi è: la scuola di Proietti e il successo/ Con la moglie Maria fin dai tempi della scuola

Dalla strada al palco, anticipazioni puntata 12 luglio 2025 in replica su Rai 1: i concorrenti in gara

Per l’edizione 2025, Dalla strada al palco ha portato in scena numerose novità, a partire da uno studio rinnovato, al centro del quale si esibisce, con i concorrenti in gara, un corpo di ballo professionista e la band del Maestro Luca Chiaravalli. Tra i concorrenti in gara nella puntata di questa sera ci saranno i ballerini Manuel e Jonny, la ballerina di tip tap Federica Barbieri, il cantante Mario Peluso, i giullari del carretto Nadir e Arianna, il cantante di strada Chris Obey, gli acrobati Mission Trial, la cantante Ginevra Giuli e molti altri.

Aleksandra Korotkaia, chi è Madre Natura/ Da Mosca a Ciao Darwin: ora vive a Milano

Ricordiamo che Dalla Strada al palco è visibile in diretta su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa, ma è disponibile anche in streaming sul sito di Raiplay, dove sono già disponibili tutte le puntate di questa edizione.