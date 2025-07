Dalla strada al palco torna in onda oggi, 19 luglio 2025, su Rai 1 con una puntata in replica: chi sono i concorrenti e gli ospiti

Anche questa settimana, il sabato sera di Rai 1 riporta in scena uno degli show più amati dal pubblico: Dalla Strada al Palco. Va in onda a partire dalle 21.30 la puntata andata già in onda il 24 gennaio 2025: si tratta dunque di una replica, visibile sia su Rai 1 che in streaming sulla piattaforma Raiplay (dove sono già disponibili tutte le puntate dell’edizione).

La conduzione è come sempre affidata a Nek e Bianca Guaccero, il cui compito è presentare al pubblico i talenti scelti per il programma. Si tratta di artisti di strada di vario tipo: dai cantanti ai musicisti fino a giocolieri e pittori. Porteranno sul palco di Rai 1 tutte le loro capacità per cercare di strappare le votazioni più alte e arrivare in finale. Ma non è tutto, perché i concorrenti porteranno sul palco anche le loro storie personali, spesso toccanti e molto particolari.

Dalla strada al palco, gli ospiti e i concorrenti della puntata in onda il 19 luglio 2025

Non mancheranno ospiti nel corso della puntata di Dalla strada al palco in onda questa sera. Tornerà in studio Valentina Persia, già ospite nella scorsa puntata, pronta a divertire il pubblico con battute e barzellette. Ci saranno poi anche Sergio Friscia e Beppe Fiorello, che saranno coinvolti dai concorrenti in vari numeri e interagiranno con loro, contribuendo a creare momenti di varietà esilaranti.

Tra i concorrenti di questa puntata di Dalla Strada al Palco ci saranno la cantante 20enne Selma Ezzine, i francesi Claire et Antho, l’illusionista Kris Magix, Lorenzo Sabatini che si esibirà con uno yo-yo, la cantante Michelle D’Andò, le quattro acrobate note come Stardust e molti altri. Sarà, dunque, una puntata ricca di esibizioni interessanti, e starà al pubblico decidere poi chi potrà proseguire il suo percorso nel programma e chi no.

