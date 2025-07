Dalla strada al palco 2025, anticipazioni puntata 26 luglio in replica su Rai 1: tutti i concorrenti in gara e la diretta streaming

Torna anche questa sera, sabato 26 luglio 2025, l’appuntamento con Dalla strada al palco, il talent show condotto da Nek e Bianca Guaccero su Rai 1. Anche questa volta si tratta di una puntata in replica, andata già in onda il 31 gennaio di quest’anno, riproposta da Rai in questa calda estate. È l’occasione perfetta per rivivere le emozioni dell’apprezzata trasmissione o anche per recuperare la puntata, qualora ve la siate persa a gennaio.

Bianca Guaccero fuori da Rai? Il pubblico la boccia: ascolti flop/ Al suo posto torna Techetechetè

Francesco Paolantoni e Marisa Laurito sono gli ospiti di questa puntata, e avranno il compito di giudicare a loro volta i concorrenti in gara, sostenendoli e affiancandoli nelle loro performance. Si alterneranno sul palco artisti di vario tipo, da musicisti e cantanti a ballerini e giocolieri, tutti però con un punto in comune: si esibiscono regolarmente in strada.

Ascolti Tv 17 luglio 2025: Temptation Island vs Don Matteo, sfida senza storia/ Boom La Ruota della Fortuna

Dalla strada al palco 2025, anticipazioni 26 luglio: tutti i concorrenti e come vedere la puntata in diretta streaming

Ma chi sono i concorrenti della puntata di Dalla strada al palco di oggi 26 luglio 2025? Si esibiranno su Rai 1 Giulia Scamarcia, artista circense; Andrea Arena, artista della sabbia; Micol, suonatrice di arpa il pole dancer ucraino Oleg Tatarinov; il giocoliere di racchette Glenn Fulco; Simone, street artist; Giulio Dilemmi, danzatore del ventre; i cantanti Agata e Joe; le ballerine Dakota e Nadia; e infine i Cardamatti, artisti su ruote.

Ricordiamo che Dalla strada al palco andrà in onda questa sera, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa, ma la puntata sarà visibile anche in diretta streaming su Raiplay. Proprio sul sito è possibile trovare già tutte le puntate dell’edizione, on demand, e recuperarle. La settimana prossima andrà in onda, sempre di sabato, la quarta puntata.

Ascolti Tv 14 luglio 2025: trionfo de La Ruota della Fortuna/ Striscia la Notizia sempre più a rischio