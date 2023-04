Dalla strada al palco/ Anticipazioni, ospiti 3a puntata: Nino Frassica e J-Ax

Dalla strada al palco, terza puntata 11 aprile: gli ospiti

Questa sera, martedì 11 aprile 2023, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con “Dalla strada al palco”, lo show condotto da Nek in cui artisti provenienti da tutte le piazze d’Italia si esibiscono davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ospiti della serata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, sono Nino Frassica e J-Ax, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance della serata.

Anche questa sera si esibiranno 13 talenti, accompagnati dalla band diretta dal maestro Luca Chiaravalli. Gli artisti selezionati in questa puntata andranno direttamente in finale, aggiungendosi ai sei finalisti scelti nelle prime due puntate. Saranno quindici in totale i finalisti a contendersi il premio di miglior artista di strada d’Italia, nel corso dell’emozionante puntata decisiva che si terrà martedì 2 maggio. La prima edizione di “Dalla strada al palco” è stata vinta dal chitarrista Emanuel Victor.

I finalisti di Dalla strada al palco

I finalisti della scorsa settimana sono stati: la cantante lirica veneta Eleonora Lorenzato, il cantante siciliano Will, nome d’arte di Flavio Coloma, e il duo di cantanti siciliani, ma friulani di adozione, composto da papà Stefano Maria e dal figlio di 11 anni Nicolò Cannizzaro. Eleonora Lorenzato, 25enne milanese di origine veneta, una volta al mese delizia il centro storico di Crema con le sue esibizioni: la scorsa settimana ha ottenuto 2.457 voti con la sua versione lirica della colonna sonora di C’era una volta il West, composta da Ennio Morricone. I finalisti della prima puntata, invece, sono stato: il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, la cantante Martina Zaghi e il violinista Isaac Meinert. Laterza puntata stagionale di “Dalla strada al palco” va in onda oggi, martedì 11 aprile, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

