Dalla strada al Palco 2025, top e flop: Glenn Folco in cima alle pagelle e alla classifica

Dalla strada al palco… di Raiuno. Anche la quarta puntata dello show firmato Nek-Bianca Guaccero ha regalato al pubblico della tv di Stato una serie di talenti niente male. Qualcuno ha spiccato il volo, qualcun altro è rimasto ai margini, un po’ deluso. Dunque andiamo subito a scoprire chi sorride e chi piange nelle nostre pagelle a caldo, partendo dal ripescato Glenn Folco che ha agguantato la cima della classifica all’ultimo respiro. Il giocoliere ha conquistato la finale grazie al benestare dei “passanti” Paolantoni-Laurito, che sono una garanzia. Voto 7,5.

Ai Cardamatti va il ringraziamento di aver evitato la noia superata la mezzanotte, con un numero che tra pattini e skate ha saputo catalizzare l’attenzione. Voto 7. Stesso voto per il pole dancer Oleg Tatarinov, mentre invece scendiamo leggermente con lo street artist Simone, che pur avendo una mission lodevole (aiutare i senzatetto, ndr) non riesce a sorprendere fino in fondo. Voto 6,5.

Dalla strada al Palco 2025, le pagelle della quarta puntata: delusione Nek-Guaccero?

Non spiccano il volo dalla strada al palco, invece, Giulio Dilemmi e i cantanti Agata e Joe. Nulla da dire da un punto di vista tecnico, ci focalizziamo sull’intrattenimento, che onestamente è mancato ad entrambi. Voto 5,5 e 5,5. Pagelle positive per Giulia Scamarcia, che ha l’onore e l’onere di rompere il ghiaccio ad inizio puntata, con una performance convincente (voto 7,5).

Piacciono anche Andrea Arena e la suonatrice d’arpa Micol, due concorrenti distinti, che strappano applausi a scena aperta. Andrea per la sua storia, Micol per il suo talento all’arpa. Voto 7 e 8. Chiudiamo con le pagelle ai conduttori, che ci piacciono moltissimo e che presi singolarmente hanno un loro perché. Insieme però non brillano affatto: risultano un po’ troppo macchinosi, con battute e gag un po’ scontate e poco autentiche. Solo un’impressione? Voto 5 -.

