Dall’arena Lucio, omaggio a Lucio Dalla/ Diretta: Sangiorgi e il suo Lucio (replica)

Diretta Dall’arena Lucio, omaggio a Lucio Dalla: commento live puntata 6 maggio 2023

Da Samuele Bersani a Ron, passando per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che Carlo Conti definisce giustamente un vero e proprio fuori classe. Nel mezzo c’è stata anche Alessandra Amoroso, con un gradevolissimo omaggio. Ma veniamo a Sangiorgi, che racconta il “suo” Lucio Dalla, condividendo col pubblico ricordi e aneddoti legato al cantautore bolognese. “Tutta la mia vita parte da quel ricordo lì, dai viaggi con la musica di Dalla in loop”, spiega l’artista prima di interpretare il brano ‘Cara’.

Nella chiacchierata coi due conduttori, Giuliano Sangiorgi rivela di aver indossato una camicia di Lucio Dalla durante uno dei suoi concerti e ammette di aver provato emozioni uniche al mondo. Grande sensibilità, come al solito, da parte del frontman dei Negramaro. Non siamo affatto stupiti. Prosegue in un’atmosfera magica la serata evento “DallarenaLucio” (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Samuele Bersani spettacolare nell’omaggio a Lucio Dalla

Bellissimo omaggio de Il Volo a Lucio Dalla, che viene ricordato amorevolmente anche da Samuele Bersani, altro ospite top di questa puntata speciale. Il cantante chiacchierando con Conti e Mannoia rivela alcuni aneddoti circa il suo rapporto con Dalla e simpaticamente sostiene che Lucio, a volte, era un interlocutore tosto e spigoloso.

“E’ stato il mio discografico e posso raccontare una cosa che riguarda Sanremo. Ci fu un anno primo del duemila e lui voleva che io partecipassi… . Io non ne avevo intenzione. E lui infatti quando voleva sapeva essere un bel diavoletto, per cui io dissi no a Sanremo e lui mi fece portare via il maggiolone che mi aveva dato”, ricorda Bersani tra le risate del pubblico e dei padroni di casa, Conti e Mannoia. L’omaggio è servito con un pezzo magico: Tu non mi basti mai. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Marco Mengoni e l’aneddoto su Lucio Dalla

Carlo Conti e Fiorella Mannoia ricordano Lucio Dalla tra gli applausi dell’Arena di Verona, che accoglie con entusiasmo il primo grande ospite della puntata. Si tratta di Marco Mengoni, che è incantevole con l’Anno che verrà, un pezzo che definisce una sassata nello stomaco. “E’ un dovere ed un piacere cantare queste canzoni perché solo così li manterremo vivi”, suggerisce la Mannoia.

Ecco quindi l’aneddoto di Marco Mengoni su Lucio Dalla: “Un giorno ricevetti una telefonata e pensai ad uno scherzo quando mi disse che era Lucio Dalla. Mi chiamò poi la Sony per dirmi che voleva duettare con me. Lo chiamai dopo due secondi e lui rideva. Ci siamo visti in studio due giorni ed è strano trovare le parole, ma sono stati giorni pazzeschi. In due giorni mi ha insegnato tutto…”. Altro giro altri ospiti, tocca a Il Volo omaggiare il mitico Lucio Dalla. Cantano Caruso. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il tributo di Carlo Conti e Fiorella Mannoia a Lucio Dalla

Grande attesa per Dall’arena Lucio lo speciale dedicato a Lucio Dalla, registrato lo scorso anno nella splendida location all’Arena di Verona dove volti noti del mondo dello spettacolo e della musica ricordarono il cantautore bolognese a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel marzo del 2012. Un’occasione ghiotta per gli appassionati di rivivere le emozioni che il cantautore ha scaturita con la sua musica.

Nessuno resterà a bocca asciutta dando una sbirciata alla scaletta dell’evento, che prevede le canzoni più amate dell’autore felsineo. Da “Anna e Marco” a “Com’è profondo il mare”, passando per “Attenti al lupo”, “L’anno che verrà” e “Caruso”, sono davvero tanti i brani da riascoltare e riassaporare fino in fondo. Lo speciale è condotto da Carlo Conti, accompagnato dalla presenza speciale di Fiorella Mannoia. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DallarenaLucio, la serata evento in replica su Rai 1

Questa sera, sabato 6 maggio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la replica della serata evento “DallarenaLucio”, omaggio a Lucio Dalla. La serata è stata trasmessa per la prima volta il 3 giugno 2022 (registrata il giorno prima): 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share. Conducono Carlo Conti e Fiorella Mannoia. “Siamo orgogliosi di questa iniziativa che non è né una commemorazione né una celebrazione ma un’occasione di gioia e di amore per la vita”, ha detto Conti lo scorso anno, durante la conferenza stampa di presentazione.

“Lucio ha lasciato in eredità canzoni straordinarie ma anche un patrimonio di umanità e generosità unico. Non ero sua amica strettissima ma ci siamo frequentati. Lui aveva l’abitudine di cambiare i nomi agli amici. Io, per lui, ero Rosalba. Gliel’ho chiesto spesso e lui mi rispondeva che avevo la faccia di una che si doveva chiamare così. E io, rassegnata, ogni volta che gli telefonavo, mi presentavo non come Fiorella ma come Rosalba…”, ha ricordato Fiorella Mannoia.

DallarenaLucio, ospiti e scaletta

Sul palco dell’Arena di Verona si sono alternati grandi nomi della musica italiana, che hanno reso omaggio al cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano. A loro si sono aggiunti il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautorem e la cantante Iskra Menarini, per 25 anni al fianco di Lucio Dalla come corista. La serata è stata aperta da Marco Mengoni in duetto con Fiorella Mannoia sulle note di “Vita” e poi, da solo, “L’anno che verra”. Il Volo ha cantato “Caruso”, Gigi D’Alessio si è esibito in un duetto virtuale con Dalla in “Piazza Grande”.

Tutte le canzoni della serata DallarenaLucio

La serata è proseguita con Samuele Bersani, amico e collaboratore di Dalla, con “Tu non mi basti mai”, Alessandra Amoroso con Mannoia “La sera dei miracoli”, Ron “4 marzo 1943”, Giuliano Sangiorgi (che ha indossato la camicia blu di Lucio con le costellazioni, che usò per il tour con Morandi nel 1988) “Cara” e, insieme con la Mannoia, ha proposto “Anna e Marco”. Ornella Vanoni ha interpretato “Chissà se lo sai”, accompagnata al pianoforte da Ron, Tommaso Paradiso si è esibito con “L’ultima luna”, Noemi con “Tutta la vita”, Brunori Sas con “Disperato erotico stomp” e ancora la Mannoia con “Se io fossi un angelo”. Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno cantato “Com’è profondo il mare”, La Rappresentante di Lista “Balla, balla, ballerino”. Iskra Menarini con Pierdavide Carone e i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano ha proposto un’inedita versione di “Attenti al lupo”. A seguire Marco Masini con “Futura”, Tosca con “Latin Lover” e, in coppia con Ron, “La casa in riva al mare”, Francesco Gabbani con “Stella di mare”. Gaetano Curreri, degli Stadio, si è esibito con “Grande figlio di puttana”. La serata si è conclua con “Canzone” cantata da Curreri Mannoia, Bersani e Ron.











