Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 110-119/ Video, LeBron e Davis ne fanno 70!

Quella fra i Dallas Mavericks e i Los Angeles Lakers è stata una gara superba, conclusasi solamente all’overtime, ai tempi supplementari. A spuntarla sono stati i californiani che hanno avuto la meglio sui texani con il risultato finale di 119 a 110. Un match in cui è andata in scena la super coppia di L.A., leggasi Anthony Davis (sbarcato da questa stagione in California) e LeBron James, alla fine protagonista con 70 dei 229 punti totali segnati, praticamente un terzo dello score finale. Mostruoso in particolare King James, che ha terminato il suo incontro con una tripla doppia, leggasi 39 punti, 12 rimbalzi e ben 16 assist, con l’aggiunta di quattro recuperi, nonché un ottimo quattro su nove dall’arco dei tre punti. Al Re ha fatto eco Davis, che ha concluso la sfida con 31 punti e otto rimbalzi, a conferma di quanto la coppia sia spaventosamente potente.

DALLAS MAVERICKS-LAKERS: IL COMMENTO DI LEBRON

Fra i protagonisti assoluti della partita Mav-Lakers anche il talento Luka Donkic, che si è regalato la decima tripla doppia in carriera, (31 punti, 13 rimbalzi e 15 assist), divenendo così il giocatore più giovane nella storia della NBA a raggiungere questo prestigioso traguardo. E pensare che Dallas stava quasi per spuntarla, ma un tiro da tre di Green sulla sirena, ha mandato l’incontro all’overtime sul punteggio di 103 a 103, dove poi alla fina è venuta fuori Los Angeles. “Quando ho visto Danny Green libero – le parole di James commentando il tiro del compagno di squadra prima dei tempi supplementari – ho solo cercato di fargli arrivare il pallone. Il passaggio era un poco basso, ma Green si trova a sua agio anche con la palla bassa, ed ha segnato lo stesso“. A fine gara LeBron si è voluto complimentare anche con il talento Doncic: “Continua così, sei proprio un gran figlio di p…“. La replica del cestista di Dallas: “I suoi complimenti sono una cosa pazzesca per me. Lo seguo da sempre, è sempre stato il mio idolo. Giocare contro di lui una partita così, poi ricevere dei complimenti del genere da lui è davvero incredibile, speciale per me. I Lakers? Possono vincere il titolo“.





