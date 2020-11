Dallo psicologo per problemi di coppia/ L’uomo scopre che il medico è amante moglie

Decisamente triste la storia di un 47enne americano, che dopo essersi recato dal medico per curare una depressione causata anche da una relazione con la moglie tutt’altro che idilliaca, ha scoperto che lo stesso medico fosse l’amante della compagna. La vicenda è raccontata nel dettaglio da Oregon Live, ripresa dal tabloid britannico Daily Mail, e quindi pubblicata in Italia da Dagospia. La vittima si chiama Peirson Tone, e ha causa dei suoi problemi coniugali aveva deciso di recarsi dal dottor Ronald Rosen per trovare una cura e scoprire le tecniche per superare i malumori di coppia. Peccato però che, una volta tornato a casa dalla moglie, questa gli abbia confessato di intrattenere una relazione proprio con il medico che lo stava curando. Peirson Tone ha quindi chiesto il divorzio dalla compagnia, ed ha poi citato in giudizio lo psicologo chiedendo un risarcimento danno pari a 2.9 milioni di dollari per “negligenza professionale”.

VA DA PSICOLOGO PER PROBLEMI DI COPPIA, MA LA MOGLIE LO TRADIVA CON IL MEDICO: INTENTA CAUSA CONTRO DOTTORE

Stando a quanto specificato dal Mail, sia Peirson quanto la moglie e i due figli erano pazienti del dottor Rosen, e spesso e volentieri si erano recati nello studio di Bend fra il 2015 e il 2018. La svolta è avvenuta di preciso a novembre di due anni fa, quando appunto il 47enne si era rivolto dallo psicologo, e questi gli aveva prescritto una cura a base di marijuana e CBD, offrendo poi la propria consulenza sul come far funzionare il suo rapporto di coppia. Quindi si è scoperchiato un vaso di pandora dopo che la moglie (che tra l’altro lavora nello studio del dottore) ha svelato di avere l’amante, e pare che la relazione andasse avanti da un bel po’. La scorsa settimana è stata depositata la causa presso il Deschutes County Circuit Court: “Come risultato della condotta [di Rosen] – si legge sugli incartamenti – [Tone] ha subito una sofferenza emotiva incluso il fallimento del suo matrimonio e la distruzione emotiva e sociale della sua famiglia”.



