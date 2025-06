Azzardo morale e gioco al rialzo generano mostri. Non si tratta di sonno della ragione, ma di catastrofe morale. C’è una sostanziale differenza tra i “sonnambuli” (Christopher Clark) che portarono alla prima guerra mondiale ei massimalisti lucidi dei nostri tempi. I primi furono trascinati nel gorgo da un processo inarrestabile, attivato dal sistema delle mobilitazioni generali di masse di uomini; i secondi, invece, scatenano la bestia Policefala di platonica memoria con le loro scelte guerrafondaie.

La logica di odio mortale innestatasi suggerirebbe, oggi, azioni di de-escalation che, però, non appaiono all’orizzonte. Si allontanano perciò le prospettive di un congelamento dei conflitti in corso, con costi umani più alti per tutti e massimamente per i bassi.

Il punto in cui tutto sta convergendo, sconsideratamente, è la sistematica distruzione del diritto umanitario internazionale. La guerra è diventata, ormai, un basilisco il cui fiato ammorba la vita di popoli, donne, bambini.

L’innocente non è più il punto di partenza della verità delle cose, come sottolineato da Fëdor Dostoevskij e da David Grossman . Anzi, è proprio l’inerme senza voce che può essere affamato a Gaza o colpito in Ucraina .

Ma chi decide non si ferma: vuole un pezzo di terra in più per potere o usura. Quale terra poi? Arriano, nella sua Anabasi di Alessandro, narra che i gimnosofisti indiani di fronte ad Alessandro Magno scossero la terra dai piedi. Fecero capire con il loro linguaggio non verbale che il possesso della terra è vanità: tutti siamo terra . Atterrire l’altro con minacce e azioni criminali, perciò, ribadisce a tutti ciò che l’io stesso è, a sua volta: terra bisognosa di alito.

E tuttavia la costellazione di crimini cresce: Bucha, Irpin, Kryvyi Rih, Sumy. Attacchi a obiettivi civili, rischi nucleari e cataste di giovani soldati uccisi. La distruzione dell’umano con armi sempre più sofisticate e devastanti.

A tali azioni scandalosamente violente si susseguono le operazioni militari di Israele a Gaza . Dopo la spregevole azione iper-terroristica di Hamas, diretta deliberatamente e scientificamente contro i civili israeliani, continuano le sistematiche violazioni del diritto umanitario internazionale dell’IDF. Morti per il pane, bambini affamati, ospedali distrutti, personale della Croce Rossa ucciso.

“I palestinesi – afferma il presidente del CICR, Mirjana Spoljarić – sono stati privati della dignità umana. Il diritto internazionale umanitario viene svuotato”. Sempre Spoljarić afferma che “Gaza è l’inferno in terra”. Dure critiche vengono rivolte alla Gaza Humanitarian Foundation anche da funzionari ONU per aver ridotto i siti di distribuzione del cibo a soli quattro luoghi: una restrizione intollerabile.

Che terribile? Siamo di fronte all’inaccettabile. Non reagisce contro questo mare di dolore il cuore o il cervello, ma il fegato. La possibile deportazione di un intero popolo suscita scandalo, disgusto e indignazione.

Il problema è che i grandi attori politici sembrano non avere comportamenti razionali. Un popolo intero diventa sacrificabile, nel nome di strategie di potere tossico. La perdita del diritto umanitario non è, qui, solo la sconfitta dell’umanità, ma l’anticamera dell’inferno: quello storico e quello eterno.

Il diritto umanitario nacque a Solferino dalla pietà di Henry Dunant, di sacerdoti e donne che si piegarono di fronte ai feriti di ogni nazionalità. E con le Convenzioni di Ginevra uomini di ogni razza, cultura e religione sancirono che anche le guerre devono avere dei limiti. Fu un grande passo avanti per l’umanità.

Nel cambiamento d’epoca attuale sembra che non sia più così. Popoli interi vengono abbandonati alla loro sorte come in Congo o Sudan: non contano. Interessano le loro risorse da depredare. Genti straniere o vicine, poi, occupano un suolo ritenuto sacro o storicamente proprio, dunque vanno tolte di mezzo. Perciò al termine “nemici” viene aggiunto subito “esistenziali”, per giustificare la loro condanna a morte.

La telefonata di Putin a Leone XIV si colloca in un racconto grave contesto internazionale. Il Papa nel corso del colloquio ha chiesto un gesto che favorisca la pace. Si tratta della richiesta di un atto portatore di luce nel grande buio. Forse tutti possono cominciare proprio con il rispetto del diritto umanitario internazionale.

Il ritorno ai limiti: un passo indietro rispetto alle linee rosse superate. I militari prigionieri vanno risparmiati, i feriti di ogni parte devono essere curati con imparzialità, la neutralità dei soccorritori deve essere rispettata. La propria umanità non va abbrutita con le stragi continue di civili . Gli innocenti di ogni nazionalità, infine, non sono nemici. Sono appunto innocenti.

