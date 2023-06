Dalma Maradona: figlia Diego vs De Laurentiis/ “Mi ha proibito di entrare allo stadio”

E’ scontro aperto fra Dalma Maradona, figlia del Pibe de Oro avuta da Claudia Villafane, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come si legge sul sito del quotidiano Repubblica, la 36enne non era presente alla festa scudetto degli azzurri celebrata lo scorso weekend allo stadio Maradona dopo la vittoria contro la Sampdoria all’ultima giornata di Serie A. Dalma ha preferito rimanere in Argentina, a Buenos Aires, mandando però un massaggio al patron dei partenopei: “Grazie di cuore a tutti i napoletani per l’amore dimostrato. Peccato per il presidente del club, che mi ha proibito di entrare nello stadio che porta il mio cognome perché non voglio che ti riempi le tasche e ti approfitti dell’amore della gente”.

Diverso invece l’atteggiamento della mamma Claudia e della sorella Giannina, che hanno festeggiato lo scudetto rimanendo due giorni nel capoluogo campano con tanto di tour degli storici luoghi di Napoli, a cominciare dal famoso murale dedicato a Maradona nei Quartieri Spagnoli. Inoltre, entrambe hanno cenato con lo storico capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti e la moglie Marina Romano, che Diego chiamava affettuosamente la “dottora”.

DALMA MARADONA VS DE LAURENTIIS: TUTTA COLPA DI QUANTO AVVENNE DUE ANNI FA

Claudia ha assistito anche alla sfida contro la Samp allo stadio, ed ha poi voluto ringraziare Simeone, che ha dedicato il gol del due a zero a Maradona. L’astio fra Dalma e De Laurentiis, come ricorda Repubblica, è scattato a dicembre 2021, un anno dopo la morte del padre, quando la figlia si era recata a Napoli per registrare un documentario sulla vita del padre, chiedendo l’autorizzazione per entrare allo stadio ex San Paolo, senza però mai riceverla.

Non è ben chiaro però cosa c’entri il patron del Napoli, e chissà che questa querelle a distanza non possa terminare proprio nei prossimi giorni, approfittando del clima di festa che si sta vivendo in queste settimane nel cuore della Campania.

