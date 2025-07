Qualche tempo fa ha fatto il giro del web la notizia secondo la quale una nota dama di Uomini e Donne avrebbe chiesto un compenso di 500 euro per rilasciare un’intervista. A svelare l’accaduto è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, rivelando di aver chiesto alla dama in questione un’intervista e di aver ricevuto in risposta un messaggio vocale nella quale la signora gli chiedeva il compenso detto. Oggi questa dama ha un volto ed è quello di Isabella.

È stata lei stessa ad ammetterlo, rispondendo ad alcune domande di Opinionista Social, come fa sapere Isa e Chia. Isabella ha spiegato di aver chiesto il compenso su suggerimento di un’altra persona, della quale non ha però voluto svelare l’identità: “Quella dama ero io, sono stata consigliata da una persona che voi conoscete bene a rispondere e chiedere un compenso in cambio dell’intervista. Sinceramente non avevo idea di come funzionasse. L’ho fatto in buona fede.”, ha spiegato.

Isabella di Uomini e Donne attacca Tina Cipollari: “Si è incattivita!”

Al momento di questa persona che “conosciamo bene” non ha voluto fare il nome, spiegando comunque che lo svelerà presto. Nel corso della chiacchierata, Isabella ha anche parlato dell’esperienza a Uomini e Donne definendola molto bella, seppur spesso ostacolata dagli attacchi di Tina Cipollari. “Sinceramente mi ha deluso.”, ha ammesso la dama del Trono Over, ammettendo che all’inizio aveva stima e simpatia per l’opinionista. “l’avevo conosciuta ai tempi del primo Grande Fratello insieme a Salvo Veneziano che era un concorrente e per me era una bella personalità. Rivedendola in trasmissione l’ho trovata incattivita.”, ha aggiunto Isabella, accusandola infine di non aver avuto rispetto nei suoi confronti, giudicandola invece senza alcun tatto. Chissà se Tina replicherà a queste critiche…