Damiano Carrara e la fidanzata misteriosa/ “Momenti speciali” e i social “esplodono”

Damiano Carrara è fidanzato e i social esplodono. L’annuncio dello chef di Bake Off Italia è diventato un “caso”. Tutto parte da un post su Instagram in cui scrive «momenti speciali». Il “problema” per le fan è rappresentato dalla foto, in cui compare una donna al suo fianco. Non si riesce ad intuirne l’identità, in quanto per un gioco di luci i volti risultano oscurati, ma tanto basta alle fan per far balzare in tendenza su Twitter e sui social Damiano Carrara. «Un altro soldato è caduto, ragazze in ritirata», ha scritto ironicamente una fan alludendo al fidanzamento del popolare chef. «Ora il 2020 è definitivamente uno schifo», ha scritto un’altra. Tante le fan deluse, ma ovviamente ironicamente, per la relazione del loro beniamino. C’è chi osserva: «Hai scatenato il panico con questa foto Damiano Faccina con lacrime di gioiaFaccina con lacrime di gioia sei anche tra le tendenze». In effetti Damiano Carrara è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata e sentimentale.

DAMIANO CARRARA E LE VOCI SULLA FIDANZATA

Non è la prima vola che si parla della misteriosa fidanzata di Damiano Carrara. Già nelle scorse settimane erano circolate voci in merito al fatto che lo chef è legato da tempo ad una donna di cui non ha mai fatto trapelare neppure il nome. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera del 31 ottobre, ha parlato invece del suo sogno americano. Nel 2008 si è infatti trasferito lì col fratello. Hanno aperto una mini pasticceria a Los Angeles, in California, che ha riscosso molto successo, tanto che diverse star vi sono passate. «Britney Spears, ad esempio, adora il latte macchiato e il cappuccino. Ashton Kutcher e Mila Kunis il cappuccino lo bevono dopo cena e spesso lo abbinano a un dolce con cioccolato bianco e lampone. Durante il giorno tris di cioccolati o mousse alla nocciola e, ancora una volta cioccolato: sono appassionati. (..) Poi ci sono le sorelle Kardashian. Per loro solo succhi e centrifughe: sono sempre a dieta». Così è diventato però anche lui una star, peraltro molto amata come si evince anche dal caso di oggi.

Visualizza questo post su Instagram #TBT momenti speciali 💕 Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:06 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA