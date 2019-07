Damiano Carrara/ Foto col papà: “Questi piccoli momenti sono tutto per me”

Sempre molto seguito sui social, Damiano Carrara ha regalato ai suoi follower un post molto speciale. Lo chef che abbiamo imparato a conoscere a Bake Off Italia e Cake Star, ha condiviso con i fan una foto in cui è ritratto col padre. «Eccomi insieme al mio babbo… Brindiamo a tutte le sfide che abbiamo superato insieme e a tutto quello che ci riserva il futuro!», ha scritto nel post pubblicato su Instagram che poi è stato preso d’assalto con like e commenti. Il noto pasticcere ha infatti cominciato a lavorare giovanissimo, come metalmeccanico, poi ha cambiato vita per inseguire il suo sogno. È andato in Irlanda ed è diventato bartender, poi ha aperto con il fratello una piccola pasticceria negli Stati Uniti. Da lì è stato un crescendo di successi e lavoro, anche grazie al successo in tv. In America ha partecipato nel 2015 a Spring Baking Championship su Food Network, poi è tornato in Italia.

DAMIANO CARRARA E IL LEGAME CON LA SUA FAMIGLIA

Il “pastry chef” Damiano Carrara piace dunque non solo per la sua bellezza, ma anche per la semplicità. Del resto arriva da una famiglia normale. Il padre (o “babbo” come dice lui, in toscano) è muratore, invece la madre è impiegata alle Poste. Il fratello minore, Massimiliano, ha seguito le sue orme e fa il pasticciere. Insieme hanno infatti dato vita al loro sogno americano. Ora si divide tra California e Italia, senza ovviamente perdere i contatti con i suoi affetti, come dimostra il post in cui è in compagnia di suo padre. E infatti sui social ci sono diversi scatti intimi e familiari. «Sapete quanto sia importante per me la famiglia. Gli impegni lavorativi e la distanza geografica a volte mi tengono lontano da loro, per questo i piccoli momenti di condivisione sono tutto per me», scriveva ad esempio Damiano Carrara qualche settimana fa in un post in cui è ritratto insieme ai genitori.





