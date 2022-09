Damiano Carrara/ “Il successo di Bake Off Italia? La semplicità del programma”

Damiano Carrara confermato giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno

Damiano Carrara torna in giuria nella nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, il cooking show di successo condotto da Benedetta Parodi e prodotto da da Banijay Italia in partenza da venerdì 2 settembre 2022 in prima serata su Real Time. Il pasticciere e conduttore televisivo italiano naturalizzato statunitense alla vigilia della partenza della decima edizione del programma ha rivelato alcune anticipazioni ai microfoni di TvBlog dicendo: “sarà un’annata speciale. Dieci anni di invecchiamento”. Nel corso delle varie edizioni tante cose sono cambiate, ma non il suo ruolo di giudice visto che ha dichiarato: “è rimasto più o meno lo stesso. Sono rimasto io, un giudice sincero ed onesto”. Il pasticcere ha poi rivelato qual è la caratteristica principale che dovrebbe avere un concorrente per farsi notare nel cooking show: “sicuramente deve essere malleabile, deve migliorarsi giornalmente, crescere, ascoltare i consigli. E far strada”.

Non solo, il pasticcere ha anche dispensato qualche consiglio ai futuri pasticceri: “sicuramente partire dalle basi, studiare tanto. Buttare una lista di cose da fare e da imparare e, pian piano, realizzare le cose con il giusto ordine. Per avere le fondamenta per diventare un bravo pasticcere”.

Damiano Carrara e Bake Off Italia: “dopo due anni duri chiusi in casa…”

Damiano Carrara non nasconde che nel mondo della pasticcerie c’è tanta competizione: “ci sono tantissime persone esperte. E’ giusto prendere spunto da tutti quanti. Nella vita non si smette mai di imparare. Come me ci sono tanti professionisti da cui apprendere i segreti del mestiere”, ma allo stesso tempo è convinto di una cosa “penso che il pasticcere sia uno dei lavori più belli del mondo: se hai passione ti porta lontano”. Sulla nuova edizione del cooking show di successo ha delle enormi aspettative visto che torna dopo due anni di pandemia e restrizioni: “sicuramente quest’anno, dopo due anni duri chiusi in casa, ho visto persone che hanno voglia di fare, voglia di crescere e di migliorarsi e hanno voglia di imparare questo bellissimo lavoro che è il mondo della pasticceria”.

Non solo, intervistato da revenews.it ha anche raccontato qual è l’elemento di maggiore difficoltà del programma: il tempo. “Il tempo è sicuramente è la cosa più difficile con cui i concorrenti hanno a che fare. A casa sembra tutto semplice ma quando ti vengono date due ore per preparare qualcosa per cui ce ne vogliono cinque, è ovvio che tutto diventa molto più complicato” – ha rivelato il giudice che parlando del segreto del successo del programma ha precisato “è la semplicità del programma in sé: ci sono aspiranti pasticceri che devono migliorarsi giorno per giorno in percorso che è tale a tutti gli effetti. E il pubblico si immagina di essere in questo tendone, a fare dolci e cercare di imparare il mestiere”.

