Damiano Carrara, incidente per la fidanzata Chiara/ “Tutto il giorno in ospedale”

“Oggi è una giornatina lunga e impegnativa” così Damiano Carrara, il noto chef di Real Time, ha esordito in una serie di storie pubblicate sul su profilo Instagram. Con volto preoccupato e provato, Damiano ha poi svelato che la sua fidanzata Chiara è finita all’ospedale in seguito ad una brutta caduta: “Chiara è qui nel letto perché è appena tornata dall’ospedale”, ha spiegato Carrara, inquadrando poi la fidanzata distesa a poca distanza.

Così ha raccontato quanto accaduto: “Siamo stati tutto il giorno in ospedale. È cascata a terra e ha picchiato la schiena molto molto forte. E infatti si è fratturata una delle vertebre. Quindi ora ci vorrà tanto, tanto riposo. Per fortuna sono riuscito a portarla a casa. Nel male è andata bene perché non ha picchiato la testa.”, ha poi tenuto a sottolineare.

Damiano e Chiara, slitta il matrimonio?

Ore di preoccupazione per Damiano Carrara. La sua fidanzata Chiara è caduta e si è fratturata una vertebra, cosa che ora la costringerà a letto per qualche settimana. “Poteva andare peggio”, ha però precisato il pasticciere protagonista di show come “Bake off Italia” e “Cake Star”, tirando dunque un respiro di sollievo. Un amore, quello tra Damiano e Chiara, rivelato solo pochi mesi fa. I due sono innamoratissimi e presto diventeranno marito e moglie. Annuncio che lo stesso Carrara ha fatto qualche settimana fa, con uno scatto in cui la coppia sorride felice, accompagnata da una didascalia più che chiara: “Ha detto sì!” Non è chiaro, ora, se l’incidente possa costringere la coppia a slittare la data del matrimonio.

