Damiano Carrara si sposa a giugno?/ Scoop sul matrimonio segreto: “Ernst Knam farà..”

In tante nel corso delle varie edizioni di Bake off Italia che l’hanno visto in giuria si sono chieste se il bel Damiano Carrara fosse fidanzato. Solo poche settimane fa il noto pasticcere è uscito allo scoperto, mostrando a tutti il volto della sua bellissima dolce metà e mandando in frantumi il cuore di tantissime fan innamorate di lui. Nonostante la sua grande riservatezza, Damiano ha infatti deciso di ufficializzare la sua storia d’amore, mostrando la donna amata della quale finora aveva sempre tenuto nascosta l’identità. Conosciamo sì il volto ma non ancora il nome della fortunata, un’affascinante ragazza bionda dagli occhi castani. Ciò che però pare essere quasi certo è che il pasticcere sia pronto a convolare a nozze.

Damiano Carrara si sposa? Ecco i dettagli del presunto matrimonio

Lo scoop delle nozze di Damiano Carrara e la misteriosa ragazza è arrivato in diretta a OgniMattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8. Stando a quanto rivelato da Santo Pirrotta, Carrara avrebbe scelto il mese di giugno di questo 2021 per sposarsi. Non è tutto: le nozze pare verranno celebrate a Lucca e a preparare la torta nuziale potrebbe essere proprio Ernst Knam, pasticcere di fama mondiale nonché grande amico e collega di Carrara nel programma “Bake Off Italia”. È chiaro che, al momento, si tratta soltanto di indiscrezioni, visto che non c’è stata alcuna conferma (né tantomeno smentita) da parte del diretto interessato che potrebbe però intervenire molto presto.



