Damiano Cocci “Er faina” e Sharon Macrì/ “Se l’amore è vero..”(Temptation Island Vip)

Non sappiamo bene se possiamo definirlo un vip oppure no, fatto sta che Damiano Cocci detto “Er faina” è tra i partecipanti a Temptation Island Vip 2019 insieme alla fidanzata Sharon Macrì. Il programma prenderà il via questa sera su Canale5 ma alla notizia che il romano fosse tra i partecipanti è successo di tutto sul web e le polemiche non sono mancate tra altri protagonisti (forse un po’ invidiosi per non essere stati scelti) e altri che non capiscono il motivo della sua partecipazione dopo tutte le critiche che lui stesso ha fatto agli ex. I due sono fidanzati da circa 6 mesi ma si dicono sicuri dell’amore che provano ed è per questo che hanno deciso di mettersi in gioco. Nel video di presentazione della coppia pubblicato su Wittytv, che potete vedere cliccando qui, lo stesso rivela: “Veniamo a Temptation Island perchè è un programma che ho sempre ammirato ma ho criticato alcuni comportamenti dei partecipanti. Vogliamo dimostrare che se l’amore è vero non può succedere niente”.

PRIMO PINNETTU PER ER FAINA E SHARON MACRI’ A TEMPTATION ISLAND VIP 2019

A quanto pare le cose non sono andate come previsto per Damiano Cocci detto ‘Er Faina’ sin dai suoi primi momenti a Temptation Island Vip 2019. Proprio nei giorni scorsi, sul profilo ufficiale di WittyTv sono stati pubblicati una serie di video spoiler e indovinate un po’ di chi era il primo? Ma della webstar che tanto ha criticato gli ex negli anni passati, come reagirà questa volta quando i video riguarderanno proprio lui in prima persona e la sua fidanzata? I fidanzati vengono chiamati nel pinnettu ma il video non mostra le immagini che hanno visto. Poco dopo il romano esce fuori visibilmente sconvolto e una volta seduto sulla comoda poltrona spiega il suo punto di vista al grido di “Ma che caz*o fai?” e poi spiega agli altri che c’è un limite al di fuori del quale la sua fidanzata Sharon non può andare. A quel punto Pago e gli altri gli chiedono qual è questo limite ma la risposta non sembra molto chiara. Clicca qui per vedere il video del momento.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: CHI SONO ER FAINA E SHARON MACRI’?

Damiano Er Faina è noto al pubblico del web perché è una delle webstar più in voga. Con tanto di sigaretta in mano e gola stremata dalle sue urla, Damiano Cocci interviene spesso non solo sui programmi televisivi in onda (spesso quelli di maggior successo di pubblico) ma anche fatti di cronaca o politici di risalto. A finire sotto la lente nei giorni scorsi, dopo l’annuncio della sua partecipazione a Temptation Island Vip 2019, è stato proprio lui per via dei suoi attacchi ai programmi Mediaset e ad alcuni conduttori. In particolare, in molti non si spiegano come sia possibile che proprio lui possa prendere parte a programmi Mediaset soprattutto dopo i vari attacchi a Barbara d’Urso definita ““La vergogna della televisione italiana” tant’è che si è parlato subito di squalifica per lui ma senza molto successo. La fidanzata, invece, 24 anni, studia onicotecnica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA