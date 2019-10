Damiano Coccia Er Faina e Sharon Macrì/ Dopo Temptation Island Vip, il matrimonio?

DAMIANO COCCIA ER FAINA E SHARON MACRI’ STANNO ANCORA INSIEME?

Damiano Coccia Er Faina e Sharon Macrì sono spariti nel nulla dopo Temptation Island Vip? Se fosse per lui sembra proprio di sì visto che l’ultima foto di coppia postata su Instagram risale ormai agli inizi di questo mese ma, per fortuna, è proprio la bella biondina ad allietare i fan mostrandosi sul divano con il suo Damiano e poi nelle storie in auto al suo fianco. Tutto è bene quel che finisce bene e la coppia che tanto ha tremato al falò di confronto, adesso è più forte di prima. I due avevano preso parte al reality sui sentimenti proprio perché lui è molto geloso e possessivo e lei vorrebbe solo un po’ di libertà dimostrando anche di poter essere in grado di essere fedele e rispettosa anche da “libera”. Damiano Coccia si è messo in gioco nel programma che, insieme a tanti altri, ha spesso preso di mira con i suoi video sui suoi seguitissimi profili social, e le polemiche lo hanno travolto ma senza spazzarlo via.

IL DOPPIO FALO’ A TEMPTATION ISLAND VIP

Damiano Coccia Er Faina si è messo in gioco senza tirarsi indietro e le lacrime hanno segnato il suo percorso nel villaggio di falò in falò. Il romano era disperato e convinto di aver perso la sua bella Sharon Macrì molto vicina ai single del villaggio e ormai lontana da lui fino a che non ha deciso di richiamarla all’ordine chiedendo un falò di confronto anticipato in cui lei lo lascia, o finge di farlo, mettendolo con le spalle al muro ed esigendo così il rispetto che merita. Il messaggio è arrivato forte e chiaro visto che quando i due si ritrovano al secondo falò lui riesce a chiedere scusa e si fa perdonare da Sharon che decide di uscire dal programma con lui professando amore profondo a Damiano. I due sono usciti e solo qualche settimana dopo si sono ritrovati al cospetto del pubblico in Uomini e donne solo per confermare che tutto va a gonfie vele ma finendo in pasto a Tina Cipollari.

LO SCONTRO TRA ER FAINA E TINA CIPOLLARI

L’opinionista non ha perdonato il romano per aver inveito contro di lei e, soprattutto, per aver attaccato il figlio dandole della poco di buono quando lui ha chiesto a Damiano Er Faina di non attaccare la madre. Il duro scontro in studio si è spostato poi sui social dove Damiano ha di nuovo detto la sua su quanto è successo mostrando gli screen della famosa conversazione con il figlio di Tina Cipollari. La questione si è chiusa così, con Tina pronta a non perdonare mai Damiano e lui che si tira indietro dicendo no alle scuse ufficiali da parte sua. Tutto quello che è successo non sarà servito alla sua popolarità, visto che profili social e siti web lo hanno boicottato, ma sembra proprio che sia bastato per il suo amore, la dolce Sharon Macrì.



