Damiano David “a cena senza Giorgia Soleri”?/ Dagospia: “Visto con Madame Betty…”

Damiano David, il leader dei Maneskin, è suo malgrado finito al centro della rubrica di gossip a cura di Ivan Rota e pubblicata sul sito “Dagospia”. In particolare, a fare rumore sarebbe stata una presunta cena a cui il frontman della band vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021 in quel di Rotterdam avrebbe preso parte insieme a una donna, che però non sarebbe la sua fidanzata Giorgia Soleri, al fianco della quale si è mostrato ripetutamente in più occasioni, anche per sostenerla in battaglie importanti e approdate alla Camera (proposta di legge sulla vulvodinia, ndr).

Pur non essendo totalmente sicuro dell’identità del ragazzo osservato ai tavoli di un ristorante toscano, Ivan Rota scrive: “Era veramente il leader dei Maneskin il ragazzo a cena al Sushi Jazz a Pietrasanta? Non era con la fidanzata Giorgia Soleri, ma con Madame Betty, famosa dj che ha animato diverse feste di Madonna. Una futura collaborazione tra Damiano David e la popstar per eccellenza?”. Soltanto una voce, per il momento, non confermata dai due protagonisti e che, in ogni caso, lascerebbe intuire una possibile unione delle forze in chiave artistica tra i due.

DAMIANO DAVID A CENA CON UN’ALTRA DONNA? NEI GIORNI SCORSI LE VACANZE CON LA FIDANZATA GIORGIA SOLERI…

A onor del vero, bisogna dire che Damiano David nei giorni scorsi si trovava in vacanza in compagnia con la sua fidanzata Giorgia Soleri in Puglia, approfittando di qualche dì di riposo per stare insieme, visto che l’impegno musicale di lui finisce spesso per allontanare i partner. Giorgia, dal canto suo, come dicevamo, continua imperterrita nelle sue battaglie sociali, grazie anche al suo ruolo consolidato di influencer, e ha da poco pubblicato il suo primo libro di poesie.

I Maneskin, inutile dirlo, sono richiestissimi ovunque e stanno letteralmente spopolando dall’altra parte dell’Atlantico, tanto da essere richiesti in numerosi festival musicali degli Stati Uniti, come il Lollapalooza di Chicago e il Coachella in California. Adesso, tuttavia, Damiano David si gode un po’ di meritato relax, malgrado il gossip non sembri dargli troppa tregua…











