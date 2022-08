Damiano David abbandona i Maneskin?/ Panico sul web per le parole del cantante

Damiano David e Giorgia Soleri adottano un gatto maltrattato

Damiano David e Giorgia Soleri hanno adottato un gattino bianco, vittima di maltrattamenti e con alcune patologie. Il piccolo felino era ospitato presso l’Oasi felina di Pianoro (Bo) che lo teneva al sicuro, in attesa che qualcuno lo prendesse con sé. Il frontman dei Maneskin e l’attivista influencer hanno fatto davvero un bel gesto il cui video, è diventato virale.

Il gattino è stato ribattezzato con il nome Zyggy un omaggio al personaggio di David Bowie e l’influencer gli ha anche dedicato un bellissimo messaggio sui social per presentarlo ai follower. La coppia aveva fatto diverse donazioni alla struttura, soprattutto dopo che è stata colta da un incendio, nel quale sono morti circa nove gatti. Da quel momento, Damiano e Giorgia hanno continuato a seguire l’Oasi felina di Pianoro e a sostenerla.

Damiano David ha scatenato il panico nel web; alcuni fan pensano che il cantante voglia lasciare i Maneskin, band a cui tiene tantissimo. Per capire per quale ragione i follower hanno pensato questo, occorre fare un passo indietro. Dopo che l’artista e Giorgia Soleri hanno adottato un gattino maltrattato, il sito Rai News ha postato il video del primo incontro tra Damiano e il felino.

Nel sito il cantante veniva definito come “Damiano dei Maneskin” e questo non è stato gradito al frontman che, sotto al post, ha commentato: “Damiano David, grazie“. Questa precisazione ha scatenato il panico sul web; in molti pensano che l’artista voglia lasciare la band proprio per il commento che ha rilasciato a Rai News. Ovviamente, nulla di ufficiale ma solo la paura da parte degli utenti che hanno pensato questo senza alcuna dichiarazione oggettiva da parte del leader dei Maneskin.

