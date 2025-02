Damiano David, chi è il cantante e leader dei Maneskin

Dopo il successo planetario raggiunto negli scorsi anni, Damiano David ha deciso di intraprendere il percorso che lui stesso ha simpaticamente definito Erasmus, staccandosi per il momento dai Maneskin e proseguendo in solitaria in questa sua fase di carriera. Damiano sta vivendo da star questa pagina della sua vita, con i primi successi da singolo già divenuti realtà, anche se in una recente intervista il vincitore di Sanremo ed Eurovision Song Contest nel 2021 ha rivelato che i Maneskin esistono ancora e in futuro non sono da escludere dei nuovi progetti congiunti: “Nessuna polemica e separazione, il mio è un Erasmus” ha ammesso la voce della band apprezzata in tutto il mondo.

E anche riguardo ai sentimenti, Damiano David si è detto in un momento particolarmente felice: “Dopo tanti anni avevo la necessità di raccontare un lato che avevo tenuto nascosto. Ho capito che l’amore è un punto di partenza non un punto di arrivo. Sono estremamente felice” ha detto il cantante che attualmente è legato a Dove Cameron.

Damiano David e la nuova vita lontano dall’Italia

Dopo i successi raccolti in Italia negli ultimi anni, Damiano David si è lasciato andare alla nuova avventura americana. Il cantante e leader dei Maneskin ha raccontato di vivere con grande entusiasmo questa sua fase della carriera, allo stesso tempo non sono mancati dei momenti di tensione, con l’artista romano che si è ritrovato sbattuto in una nuova e diversa realtà da quella romana e italiana. Partito senza amici e senza fidanzata, Damiano David si è ritrovato catapultato in una nuova realtà:

“È una città in cui non si cammina, mentre a Roma non si fa altro… anche perché ci vuole del coraggio per muoversi in auto” le parole di Damiano David in una intervista concessa a Vogue.

