Damiano David choc: capelli rosso fuoco/ La reazione travolgente dei fan dei Maneskin

Damiano David cambia nuovamente look

Dopo aver sfoggiato per diverso tempo i capelli lunghi con cui si è fatto conoscere dal pubblico partecipando a X Factor insieme a Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis con cui forma i Maneskin, Damiano David, dal Festival di Sanremo 2021, ha cambiato look tagliando i capelli. Inizialmente ha optato per un taglio di media lunghezza fino a darci un taglio definitivo nel momento in cui ha deciso di rasarsi. Negli ultimi mesi, così, il frontman dei Maneskin ha cambiato più volte look sfoggiando dei capelli sempre di colore diverso.

Dopo aver scelto il biondo, Damiano, al termine del tour che ha portato i Maneskin in giro per il mondo, ha deciso di cambiare ancora per dare inizio a quello che potrebbe essere un nuovo inizio della storia musicale dei Maneskin. Dopo essersi mostrato in studio di registrazione, infatti, Damiano ha pubblicato una serie di foto in cui sfoggia dei capelli rosso fuoco, ma come hanno reagito i fan dei Maneskin di fronte all’ennesimo cambio look di David?

La reazione dei fan al cambio look di Damiano David

La reazione dei fan dei Maneskin di fronte ai capelli rosso fuoco di Damiano David è arrivata puntuale. Le foto del nuovo look del frontman dei Maneskin sono diventate virali mentre i fan della band romana approvano fortemente il nuovo look del proprio beniamino.

“Ma come è possibile che a te stia bene qualsiasi cosa”, scrive qualcuno. “Ancora più sexy di prima, se possibile” aggiunge qualcun altro. E ancora: “Fai invidia ai semafori ma che dire…”, “Il prossimo è il verde : Damiano Joker”, “Livello sbalzi d’umore nell’ultimo mese: capelli di Damiano”.

