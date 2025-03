Damiano David e la svolta: dall’esordio globale con i Maneskin al successo della carriera da solista

Icona dell’Italian style, simbolo della generazione fluida e l’unica vera rockstar italiana che è riuscita a conquistare l’America ed il resto del mondo, le definizioni si sprecano su Damiano David, il 28 febbraio ha lanciato il suo ultimo singolo Next Summer ed è già un successo. Il brano segna un’evoluzione nella sua carriera da solista iniziata con Silverlines e proseguita con la hit mondiale Born With A Broken Heart e pensare che fino al alcuni anni fa Damiano David e gli altri componenti dei Maneskin si esibivano per le strade di Roma nel quartiere Bravetta dove è nato l’8 gennaio 1999. A fondare la band è stata la bassista Victoria De Angelis insieme al chitarrista Thomas Raggi ai quali si aggiungerà anche il batterista Ethan Torchio. La svolta arriva nel 2017 con la partecipazione ad X Factor, si classificano secondi ma conquistano il pubblico, il loro primo album Chosen è un successo e la cover Beggin centra nel segno.

Il successo vero e proprio, però, arriva nel 2021 quando il rock potente di Zitti e Buoni trionfa a Sanremo e la vera consacrazione a livello globale arriva qualche mese dopo con la vittoria all’Eurovision Song Contest conquistando tutta Europa, gli Stati Uniti, il Sud America e persino l’Asia. Per Damiano David ed i Maneskin inizia un tour in giro per il mondo con le date tutte sold-out, aprono i concerti dei Rolling Stones, si esibiscono al Madison Square Garden di New York, partecipano a show televisivi importanti come il Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri” ha rivelato Damiano David ad Oggi e nonostante il successo, gli onori e la fama non sono mancati periodi bui: “Lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività.” Ed è in questo periodo che Damiano inizia a pensare di lasciare i Maneskin ed intraprendere la carriera da solista: “Da un punto di vista di marketing, forse non è stata la scelta migliore. Ma io non voglio ragionare in termini strategici, non lo faccio per soldi o per i numeri”. Tuttavia ha voluto chiarire che non si tratta di un addio definitivo ma solo di una pausa e che in futuro non sono escluse nuove collaborazioni.

Damiano David e la vita privata al centro del gossip, dalla fine della storia con Giorgia Soleri alla fidanzata Dove Cameron: “Persona più importante della mia vita”

In questi anni Damiano David è stato spessissimo al centro del gossip per la sua storia d’amore con l’influencer ed attivista Giorgia Soleri. Il cantante per lei ha scritto moltissime canzoni come Coraline il testo parla di una ragazza che si sente diversa, che non si adatta alle convenzioni, parla di fragilità, di solitudine, ma anche di forza interiore e di resilienza. Damiano e Giorgia appaiono innamorati e felici ma l’idillio si interrompe nel 2023 non senza strascichi e polemiche.

In un’intervista ad Oggi Damiano ha ammesso di non voler più parlare della sua precedente relazione: “È stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei.” A soli 26 anni, Damiano David è pronto per una nuova vita a Los Angeles, ha pubblicato il suo primo album da solista ed è al lavoro su nuovi progetti collaborando con mostri sacri della musica: “Ho avuto la fortuna di incontrare persone immense, a volte di lavorare con loro, e le migliori sono quelle più tranquille. Bon Jovi è la persona più tranquilla in assoluto, ma lo sono anche Labrinth, Bruce Springsteen, Mick Jagger…” ha rivelato a Vogue Italia. A Los Angeles per Damiano David c’è spazio anche per l’amore, dal 2023 è fidanzato con l’attrice americana Dove Cameron che definisce ‘un’anima gentile, generosa, innocente, meravigliosa e sensibile’ e che oggi è ‘la persona più importante della mia vita’ che ‘ha saputo gestire la mia onestà e mi ha aiutato a guarire.’