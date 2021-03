Damiano David dei Maneskin è fidanzato?/ Video con “indizi”: lei è una modella…

Damiano David è fidanzato? La vita sentimentale del frontman dei Maneskin continua a tenere banco. Negli ultimi giorni sta facendo il giro del web un video in cui sono raccolti gli “indizi” che confermerebbero il fatto che sia fidanzato. Si tratta di un video TikTok in cui Damiano balla un brano del nuovo album, uscito venerdì scorso, in cui non sono sfuggiti alcuni particolari. Li ha evidenziati Novella 2000, spiegando che si tratta di un termosifone, un lenzuolo e una finestra. Sono particolari apparsi anche nelle foto pubblicate da Giorgia Soleri, una modella romana che su Instagram ha oltre 100mila follower.

I fan di Damiano David dei Maneskin hanno poi approfondito un altro aspetto. “Indagando” nel profilo Instagram del cantante hanno notato che segue solo 57 persone, tra cui proprio la modella. Ma non è finita qui, perché hanno visto anche che i due si scambiano “like” nelle foto più recenti. Il web potrebbe aver “scovato” la fidanzata di Damiano David prima dei giornali…

DAMIANO DAVID E QUEI “LIKE” SOSPETTI A GIORGIA SOLERI

Damiano David dei Maneskin si è sempre definito single, inoltre ha dribblato ogni domanda su una presunta relazione con Victoria de Angelis, la bassista del gruppo. Il gossip però sul suo conto continua ad impazzare. La fortunata ora sarebbe la modella romana Giorgia Soleri. I due si seguono da qualche tempo, aspetto che da solo non basta ad alimentare i rumors. Ci pensano allora i tantissimi “like” che il cantante lascia alle foto della modella. Tra l’altro l’account della modella è l’unico tra i 57 seguiti dall’artista che non appartengono al mondo della musica.

La scorsa notte poi Damiano David ha pubblicato una storia con un lenzuolo alle spalle e i fan hanno notato che esattamente uguale a quello presente in una foto condivisa da Giorgia Soleri, in cui si mostra allo specchio e sullo sfondo si intravede il suo letto. L’orario in cui è stata pubblicata la storia ha poi lasciato pensare ai fan che Damiano David e la modella abbiano trascorso la notte insieme…

