Damiano David e Dove Cameron di nuovo insieme/ Baci e abbracci intimi in spiaggia in Australia

Damiano David pizzicato con Dove Cameron in Australia: sono una coppia?

Sembra esserci un nuovo amore nella vita di Damiano David. Il frontman dei Maneskin, archiviata la relazione con Giorgia Soleri, ritrova il sorriso al fianco di un’altra ragazza, la sua presunta nuova fidanzata. A svelarne l’identikit e a mostrare le immagini della coppia, affiatatissima sulle spiagge australiane, è il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola. Si tratta di Dove Cameron, attrice e cantante americana di 27 anni nonché star Disney, colei che avrebbe rapito il cuore dell’artista.

Damiano David e Dove Cameron sono innamorati?/ L'ultima "paparazzata" in Brasile

Le immagini pubblicate dal settimanale mostrano la coppia tra baci e abbracci complici a Bondi Beach, una delle più celebri spiagge per surfisti di Sydney. La band, infatti, negli scorsi giorni ha fatto tappa in Australia con il suo Rush! World Tour. E, in un momento di pausa e lontano dal clamore mediatico, il frontman Damiano si è preso qualche ora di aria libera per stare insieme alla sua Dove. La coppia si è concessa una romantica uscita sulla spiaggia dove, seduti sulla sabbia, si sono scambiati baci affiatati.

Damiano David e Dove Cameron sono innamorati?/ L'ultima "paparazzata" in Brasile

Damiano David, la tappa in Australia e i primi avvistamenti con Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron, come ricostruito dal settimanale Chi, hanno trascorso l’intero pomeriggio in spiaggia a Bondi Beach, per poi osservare il tramonto insieme. Verso sera, poi, hanno lasciato la spiaggia e si sono recati per cena in un noto ristorante del posto. I primi avvistamenti della coppia sono avvenuti nelle precedenti settimane, quando hanno iniziato a circolare i rumors sulla presunta nuova storia d’amore del cantante con la stella Disney.

Prima sono stati pizzicati in un locale a Los Angeles in dolce compagnia, dove potrebbero essersi baciati. A seguire, sono stati avvistati a San Paolo, in Brasile. Ora, invece, la paparazzata in Australia, che la band ha lasciato negli scorsi giorni alla volta del Giappone, dove proseguiranno il loro Rush! World Tour. A seguire, la formazione farà ritorno in Europa da metà dicembre con altri concerti. Intanto, però, il cuore di Damiano David sembra essere occupato non solo dalla musica, ma anche da un nuovo amore pronto a sbocciare e a riportargli il sorriso.

Damiano David e Dove Cameron sono innamorati?/ L'ultima "paparazzata" in Brasile

© RIPRODUZIONE RISERVATA