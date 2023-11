Damiano David e Dove Cameron sono innamorati?/ L’ultima “paparazzata” in Brasile

Damiano David, dal successo con i Maneskin ai rumor su Dove Cameron

Per una ragione o per un’altra, Damiano David – frontman dei Maneskin – riesce spesso e volentieri a far parlare di sé. Da un lato il successo ormai planetario con la sua band, dall’altro le vicende di gossip che ad intermittenza tornano di attualità tra social e opinione mediatica. Per diverse settimane si è dibattuto in rete della separazione da Giorgia Soleri, con tanto di sfoghi, smentite e messaggi chiarificatori.

Dopo le turbolenze, la vita sentimentale di Damiano David è tornata ad appartenere alla sua sfera privata e le chiacchiere di gossip si sono azzerate. Di recente però qualcosa sembra essere cambiato; il frontman dei Maneskin – come riporta anche Tgcom24 – sembra aver trovato una nuova fiamma anche se siamo ancora nell’ambito dei rumor. La fortunata sarebbe Dove Cameron che, oltre che essere sua collega, è anche una promettente attrice.

Damiano David e Dove Cameron, l’incontro dopo il concerto in Brasile

Diversi “avvistamenti” hanno alimentato le teorie sentimentali per Damiano David – frontman dei Maneskin – e Dove Cameron, ma stando agli ultimi scatti la sintonia sembra crescere in maniera esponenziale. Nello specifico, pare che siano stati visti insieme anche in occasione dell’ultimo concerto della band in Brasile, con la giovane che ha raggiunto il cantante una volta terminato lo spettacolo.

In rete ci si domanda dunque se tra Damiano David e Dove Cameron ci sia realmente del tenero. Certo è che, i diversi scatti che li ritraggono insieme, possono essere un indizio non da poco. Altrettanto vero è che, data la passione in comune per la musica, potrebbe trattarsi anche solo di una sintonia artistica o di un rapporto prettamente professionale e di amicizia. In ogni caso, le nuove immagini in Brasile si aggiungono ai video circolati in rete con il frontman dei Maneskin in compagnia di Dove Cameron in una nota discoteca di Los Angeles.

