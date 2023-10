Damiano David e Dove Cameron stanno insieme?/ Baci e tenerezze ad un party a Los Angeles

Damiano David, dalla rottura con Giorgia Soleri ai rumor sulla liaison con Dove Cameron

Damiano David – frontman dei Maneskin – non sarà certo felice del fatto che nelle ultime settimane il suo nome venga accostato più a vicende di gossip e che a novità di carattere professionale. La voce della band che ha conquistato prestigiosi palchi internazionali è reduce da una dibattuta separazione da Giorgia Soleri, alla quale era legato da diversi anni. La questione divenne di dominio pubblico dopo l’uscita di un video dove il cantante baciava un’altra ragazza in discoteca, Martina Taglienti.

Damiano David rasa i capelli, la foto allarma i fan: "Triste e stanco, perché?"/ E spunta l'ex Giorgia Soleri

Diventato virale il video del bacio tra Damiano David – frontman dei Maneskin – e Martina Taglienti, fu inevitabile chiarire lo stato della sua relazione con Giorgia Soleri. Quest’ultima affidò proprio ai social un lungo messaggio per spiegare le ragioni della separazione, seguita dal cantante che smentì in maniera categoria questioni di tradimento dietro la rottura.

Damiano David choc: "Giorgia Soleri? Da single, probabilmente sarei morto"/ "È stato fondamentale avere..."

Damiano David e Dove Cameron, le immagini della serata trascorsa insieme

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, sarebbe emerso un nuovo retroscena a tinte rosa sul conto di Damiano David. La pagina Instagram di Very Inutil People ha infatti pubblicato alcune immagini inedite con protagonista il cantante e una collega statunitense, Dove Cameron. Nello specifico, i due sarebbero stati “catturati” con video e foto mentre si trovavano ad un afterparty al Dirty Mondays di Los Angeles. Dalle immagini si evince un particolare vicinanza tra i due e sono subito partite le teorie rivolte ad una possibile relazione.

Damiano David e Martina Taglienti/ Prima foto insieme dopo il bacio in discoteca

Damiano David e Dove Cameron, come riporta Very Inutil People sui social, si sarebbero resi protagonisti di una serata scandita tra balli e baci affettuosi. Il rumor di gossip verte dunque sulla possibilità che tra i due cantanti possa esserci del tenero. Le immagini sono relative a mercoledì scorso – 11 ottobre – per cui, non si tratta di un’indiscrezione particolarmente lontana del tempo. Chissà che nei prossimi giorni non arrivino altri contenuti ancora più espliciti volti a confermare la possibile nuova relazione di Damiano David.











© RIPRODUZIONE RISERVATA