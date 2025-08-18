Damiano David e la fidanzata Dove Cameron si sposano? Vacanze in famiglia: foto e video: Gossip sempre più acceso

Maneskin, Damiano David e la fidanzata Dove Cameron fanno sul serio: presentazioni in famiglia

Damiano David e la fidanzata Dove Cameron accendo il gossip. L’ex frontman dei Maneskin è tornato in Italia in occasione del compleanno del fratello Jacopo ed ha deciso di concedersi una vacanza nelle splendide spiagge pugliesi dopo aver trascorso qualche giorno a Malta. Non si è trattato solo di una vacanza tuttavia ma anche dell’occasione di fare le cose per bene e presentare in famiglia la sua compagna. E se il cantante non ha voluto postare nulla sui social, Dove al contrario ha pubblicato moltissime foto e storie su Instagram tra piatti tipici pugliesi e le immagini della festa di compleanno.

Damiano David e la fidanzata Dove Cameron sono arrivati in Puglia per festeggiare il compleanno di Jacopo, fratello del cantante che ha spento 29 candeline. Per l’occasione Jacopo ha voluto festeggiare nel Salento con una numerosa compagni di amici prima in una masseria di Pezze di Greco e poi in spiaggia tra risate e bagni in mare a mezzanotte. “Amici belli, vita bella” è stato il commento di Dove alla carrellata di foto postate sui social. I due cantanti, che ormai fanno coppia fissa da anni, sembrano fare sul serio.

Damiano David e la fidanzata Dove Cameron si sposano? Rumor su un imminente matrimonio

Sole, mare, risate e allegria sono gli elementi delle vacanze di Damiano David e Dove Cameron mentre da mesi si rincorrono voci di un possibile matrimonio tra i due. Damiano David e Dove Cameron si sposano? Di recente il cantante dei Maneskin per la sua fidanzata aveva speso parole piene di stima e ammirazione: «Ringrazio Dio che la fede abbia messo Dove sul mio cammino… Oggi è la persona più importante della mia vita» ma al momento un matrimonio non è nei piani. La coppia sta insieme dal 2023 ed appare sempre più affiatata e felice e chissà che più avanti non annuncino le nozze ma per adesso il profumo di fiori d’arancio è lontano.

