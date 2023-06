Damiano David e Martina Taglienti beccati a cena insieme/ Sorrisi e sguardi complici a Roma: è amore?

Damiano David e Martina Taglienti beccati a cena insieme a Roma

Dopo il caos scatenatosi qualche giorno fa con l’uscita di un video in cui Damiano David, frontman dei Maneskin, baciava una ragazza che non è Giorgia Soleri, il cantante e la sua nuova fiamma non si nascondono più. Martina Taglienti, questo il suo nome, è stata avvistata insieme a Damiano a cena in una storica trattoria di Roma. Tra i due sorrisi e grande feeling, a confermare che la storia è ormai decollata.

A lanciare lo scoop, con tanto di foto e dettagli, è Il Messaggero, che scrive: “Capelli biondo platino lui e canotta nera con la scritta “crush” (“cotta” per i boomer), capelli lunghissimi sciolti e camicia di lino lei, impossibile non riconoscerli. Damiano David e Martina Taglienti non si nascondo più. Ieri sono stati visti in un ristorante di Roma, con loro diversi amici. Il frontman dei Maneskin è seduto nel dehor di una storica trattoria, ride, scherza e si scambia sguardi complici con la sua Martina.”

Damiano David e Martina Taglienti non si nascondo più: è amore?

Quando sia scoppiata la passione tra Damiano David e Martina Taglienti rimane ad oggi ancora un mistero. È però certo che i due si conoscono da anni, come conferma lo scambio di messaggi risalente a qualche anno fa in cui i due palesemente flirtano tra loro. È infatti il 2017 quando Damiano commenta le foto di Martina con un «Ti amooo». O ancora le scrive: «Posso dire che sei la mia fidanzata?». Lei allora aveva risposto: «Non è professionale, non diciamolo in giro!». Uno scambio di battute sì ironiche ma che sicuramente nascondevano un interesse reale che oggi si è chiaramente palesato.

