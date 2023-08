Damiano David e Martina Taglienti/ Prima foto insieme dopo il bacio in discoteca

Damiano David e Martina Taglienti in vacanza con gli amici

Dopo il successo straordinario ottenuto con i concerti allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro, prima di tornare sul palco per il tour mondiale, i Maneskin si stanno godendo le vacanze. Molto amici nella vita, i quattro artisti condividono anche il tempo libero come testimoniano le foto pubblicate tra le storie del profilo Instagram da Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin, infatti, ha pubblicato una foto in cui mostra tutti gli amici raccolti a cena intorno al tavolo all’interno di una villa privata in cui si stanno rilassando.

Tra i presenti spicca la presenza di Damiano David e Martina Taglienti. Si tratta della prima foto in cui i due sono seduti l’uno accanto all’altra dopo la pubblicazione del video del bacio in discoteca in seguito al quale Damiano ha annunciato la fine della storia con Giorgia Soleri.

Damiano David e Martina Taglienti: solo amici?

Martina Taglienti, essendo una delle migliori amiche di Victoria De Angelis, trascorre diverso tempo con i Maneskin e, prima ancora che fosse pubblicato il video del bacio in discoteca, sui social, circolavano foto in cui era in compagnia di Damiano David. I due, tuttavia, non sono mai stati pizzicati soli, ma sempre insieme ad altri amici, in primis la stessa Victoria che, pur essendo in vacanza, sta regalando diversi contenuti social ai fan.

Nella foto in cui sono insieme, tra Damiano e Martina Taglienti non c’è alcun atteggiamento che faccia pensare ad una storia in corso e sono sempre di più i rumors secondo i quali tra il frontman dei Maneskin e la modella ci sia solo un’amicizia.

