Damiano David è single: nessuna storia con Martina Taglienti/ Dopo il bacio, amici come prima

Dopo la fine della lunga relazione con Giorgia Soleri, Damiano David ha cominciato una storia con Martina Taglienti, la ragazza con cui è stato pizzicato in discoteca e che ha baciato sotto lo sguardo dei presenti? A svelare tutto è Pipol Gossip che, in esclusiva, svela le novità della vita sentimentale del frontman dei Maneskin. Dopo la diffusione del video in cui baciava Martina, Damiano David ha annunciato la fine della storia con Giorgia Soleri. Tuttavia, chi pensava all’inizio di una nuova relazione del frontman con la ragazza stessa si sbagliava.

Secondo quanto riferisce Pipol Gossip, infatti, tra Damiano e Martina non ci sarebbe alcune storia. Tra i due, quello del bacio sarebbe stato un episodio singolo. Amici prima che fosse diffuso il video, pare che i due, dopo la famosa sera in discoteca, siano rimasti amici.

Tornato ufficialmente single, Damiano David è stato più volte pizzicato in compagnia di Victoria De Angelis e degli amici di quest’ultima. Il frontman e la bassista dei Maneskin si conoscono dai tempi della scuola e tra i due c’è sempre stato un rapporto speciale. Se prima, però, quando non aveva impegni di lavoro, Damiano trascorreva le proprie serata a casa con la fidanzata Giorgia Soleri, ora che è single, si diverte in compagnia degli amici trascinato da Victoria che non ha mai nascosto di amare molto le feste.

Attualmente impegnati nella lavorazione di nuove canzoni, i due hanno anche pubblicato tra le storie di Instagram alcuni momenti in studio di registrazione. Poche ore fa, la stessa Victoria ha regalato ai fan il video di un Damiano che prova a suonare il basso riproducendo l’intro di Chosen, il primo successo dei Maneskin.

