Damiano David, fidanzato Giorgia Soleri/ Con uno scatto senza veli del cantante dei Maneskin annuncia…

Damiano David, il frontman dei Maneskin, è il fidanzato di Giorgia Soleri. I due stanno insieme da ben 4 anni e tra loro c è anche una differenza d’età: 25 anni Giorgia, mentre Damiano ne ha 22. Stanno insieme da 4 anni, quindi da quando Damiano ne aveva 18. Giorgia è una modella ed è originaria di Roma proprio come Damiano: recentemente l’abbiamo vista nella pubblicità della Birra Moretti. Capelli scuri e boccale in mano, Giorgia non passa di certo inosservata. Dopo vari rumors sulla loro presenta relazione, Damiano era uscito allo scoperto postando una foto sui social e la didascalia: “Dopo quasi 4 anni si può dire no?”. Giorgia quindi si è fidanzata con Damiano quando i Maneskin avevano appena raggiunto il successo con X Factor vincendolo nel 2015: Giorgia e Damiano devono essersi conosciuti proprio nei mesi successivi alla vittoria del programma e quindi alla notorietà del gruppo.

Damiano David è il leader dei Maneskin. Per la musica lascia gli studi al liceo classico e fonda, nel 2014, il gruppo, insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Si presentano alla X edizione di X Factor e i Maneskin diventano in breve tempo beniamini di pubblico e critica, che parla di loro come band rivelazione dell’anno. Pur arrivando secondi in classifica, sono loro i veri vincitori di X Factor. Damiano è il leader indiscusso della band, ma anche un personaggio che si fa sia notare per la sua voce, stile ragamuffin, che per la sua ambiguità sessuale. A marzo 2021, con la sua band i Maneskin, ha vinto la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, trionfando poi anche agli Eurovision, con la canzone “Zitti e buoni”.

Damiano David sarà uno dei protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022. Dopo la vittoria dello scorso anno, i Maneskin saranno ospiti della finale il 14 maggio e presenteranno il loro nuovo brano Supermodel. Per far crescere “l’ansia da attesa” sui social stanno condividendo in anteprima alcuni degli outfit che probabilmente sfoggeranno nel video: tra tacchi, pellicce e cristalli, non potevano che essere all’insegna della sensualità. Nei giorni scorsi Damiano e Victoria hanno realizzato uno shooting fotografico per promuovere il brano.

Il cantante si è lasciato immortalare completamente nudo con indosso solo degli occhiali da sole scuri, dei décolleté col tacco a spillo e un accappatoio nero portato abbottonato in vita ma con una spallina che cade sul bicipite, così da lasciare in vista i numerosi tatuaggi che ha sul corpo. Del testo e del sound del nuovo pezzo sappiamo poco o nulla. La band di Damiano David ha soltanto svelato data di uscita e copertina del singolo. I fan dei Maneskin hanno riempito di like e commenti le pagine social dei Maneskin impazienti di ascoltare il loro nuovo pezzo che si preannuncia carico di sensualità.











