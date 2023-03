Damiano David, fidanzato Giorgia Soleri/ “Otto anni fa, io e te, Villa Borghese”

Damiano David e il primo incontro con Giorgia Soleri

Damiano David è il fidanzato di Giorgia Soleri, nonché il leader e voce dei Maneskin. La coppia è sempre più innamorata e oramai non si nasconde più. Proprio la influencer ed attivista sui social dedica diversi pensieri d’amore al compagno. “Se dovessi descrivere l’amore, sarebbe il modo in cui ridiamo insieme” è una delle dediche che la Soleri ha dedicato al cantante postando una serie di foto che la ritraggono in compagnia del suo fidanzato. Un amore che la coppia ha ufficializzato solo a maggio 2021, ma che ha radici molto più forti, visto che sono legati da circa 8 anni.

Il primo incontro tra i due è stato a Villa Borghese a Roma nel 2018 come ha svelato proprio la influencer sui social: “otto anni fa, io e te, Villa Borghese, e le nostre infinite chiacchierate. Canti davvero bene, sai? Che ridere, pensarci oggi”. Un incontro che ha cambiato le loro vite per sempre.

Giorgia Soleri: “Damiano David ha scritto Coraline per me”

Un grande amore quello nato tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin. Proprio l’influencer ed attivista ha raccontato, in occasione di una intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, di essere stata anche musa del suo Damiano. “Coraline l’ha scritta per me, l’ho vista nascere. La nostra relazione era ancora riservata, poi lui mi chiese di poterlo annunciare. E dopo Sanremo ha espresso che è ispirata a me” – ha confessato l’attivista che parlando d’amore ha precisato – “in amore non c’è spazio per la competizione, ma nemmeno in amicizia. Altrimenti non è amore. Io non riesco ad essere invidiosa dei successi delle persone che amo”.

La Giorgia Soleri, fidanzata da 8 anni ai leader dei Maneskin, ha intuito sin da subito il grandissimo talento della band e non ha nascosto: “immaginavo che avrebbero avuto successo, non ho mai avuto dubbi. Gliel’ho detto più di quattro anni fa, gli dissi: “Tu farai Wembley”. Basta guardarlo. Sono quattro persone estremamente talentuose che hanno creato un universo”.

