Damiano David ha lasciato i Maneskin? La domanda si ripete puntuale tra gli appassionati e i fan della band, dato che la ‘pausa’ del cantante prosegue ormai da tempo. La sua avventura da solista, tuttavia, sarà solo una parentesi o tutt’al più un binario parallelo ai Mankesin. Parola della stesso Damiano, che in una intervista rilasciata di recente su Nove, a Che Tempo che fa, ha assicurato che non c’è nessuna spaccatura nella band e che presto tornerà al suo posto.

Damiano David sull'ex fidanzata Giorgia Soleri/ "E' stata un perno su cui muovermi di grandissimo aiuto"

“Tra di noi è tutto ok, siamo sempre amici ed io sto vivendo un Erasmus, ma poi torno”, le sue parole rassicuranti. Eppure qualcuno ha continuato a nutrire seri dubbi sul ritorno di Damiano David, forse perché in quella intervista non era poi apparso così sicuro. Di sicuro oggi il cantante ha anche altre cose per la testa, oltre ai Mankesin. Dalla sua carriera da solista all’amore ritrovato tra le braccia della splendida Dove Cameron.

Dove Cameron, fidanzata di Damiano David/ Chi è l'attrice di Disney Channel: insieme dal 2023

Damiano David ha lasciato i Mankesin? Il cantante è quasi ad un bivio tra la carriera da solista al ritorno nel gruppo

“Grazie all’amore ho provato a ricostruito tutto”, ha detto brevemente Damiano, per poi tornare sulla sua carriera da solista che sembra catalizzare la sua energia. “Ho deciso di intraprendere questa strada perché dopo tanto tempo avvertivo la necessità di mostrare un lato di me che tenevo nascosto”, ha detto il cantante.

Nel frattempo i fan dei Maneskin restano in vigile attesa, nella speranza che Damiano e gli altri componenti del gruppo possano ritrovarsi alla svelta. La speranza c’è, l’apertura di Damiano pure. Ciononostante i tempi di Zitti e buoni appaiono davvero lontanissimi. Chissà che a breve non possano esserci novità, chissà che la magia di Sanremo 2025 non possa riunire i Mankesin. Dunque, la domanda resta: Damiano ha lasciato o no i Maneskin?

Damiano David, chi è il cantante: “Non dico addio ai Maneskin”/ “L’amore? Sono felice”