Damiano David in mutande sul palco al concerto dei Maneskin/ il video scalda il web

Damiano David, il video del cantante in mutande fa il giro del web

I Maneskin stanno conquistando un successo dopo l’altro, la band è apprezzatissima anche all’estero tanto di aver guadagnato la nomination per i Grammy, gli Oscar della musica. La popolarità per il gruppo continua a crescere di esibizione in esibizione, anche per la loro esuberanza sul palco. A proposito di esuberanza, Damiano David è uno degli “animali da palcoscenico” più apprezzati negli ultimi anni.

Il leader dei Maneskin si è sempre distinto per originalità con i suoi look graffianti e inclusivi, ma questa volta a colpire è il suo fisico scolpito. Sul web circola un video in cui Damiano David si toglie i vestiti sul palco e si scatena in mutande a ritmo di musica. Il pubblico femminile ha apprezzato molto, considerando che il rocker è anche un sex symbol tra le giovanissime. Non sono mancati, dunque, commenti per l’artista che sul palco ha concluso il concerto, in America, con questo gesto un po’ “folle”, ma originale che ha da sempre contraddistinto la band.

📹| Damiano David en el escenario de MGM Music Hall 🔥 via chiara_pavanello pic.twitter.com/KRQ4rQRvA1 — Måneskin Spain | Fan Page (@ManeskinSP) November 27, 2022

Se sul palco Damiano David tira fuori tutta la sua grinta, lontano dai riflettori il leader dei Maneskin dimostra molta sensibilità. Circa un mese fa, il cantante ha dovuto affrontare la morte del nonno al quale ha scritto una toccante e commovente dedica sui social.

Damiano Davide scrive: “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo.”

