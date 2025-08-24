Damiano David dei Maneskin si mostra felice allo stadio con la fidanzata Dove Cameron: l'esultanza appassionata dopo il gol della Roma...

Damiano David dei Maneskin felice allo stadio con la fidanzata Dove Cameron

Damiano David e la sua fidanzata Dove Cameron sono sempre più uniti e innamorati, come si evince dalle immagini che li ritraggono allegri e spensierati allo stadio Olimpico per il debutto della Roma in campionato. Il cantante e la sua dolce metà hanno deciso di assistere alla prima della Roma con Gasperini in panchina. Un debutto felice, visto che il Bologna è stato sconfitto per una rete a zero. A godersi la vittoria, tra i sessanta mila dell’Olimpico, vi erano appunto Damiano David e Dove Cameron, spesso inquadrati dalle telecamere e osservati da vicino dai fan.

I due, seduti uno al fianco dell’altro in tribuna, hanno visto la partita indossando rigorosamente due maglie della Roma. Il cantante ha portato per la divisa bianca coi richiami verdi, mentre Dove ha scelto la tenuta classica giallorossa. La loro presenza, come è facile immaginare, non è passata inosservata, così coma l’esultanza al gol.

Damiano David, quanto amore per la Roma! E la sua fidanzata Dove Cameron esulta e gioisce con lui…

Il cantante e frontman dei Maneskin, d’altra parte, non ha mai nascosto il suo tifo per la Roma. La presenza in Italia per le vacanze è diventata così l’occasione perfetta per vivere il debutto del Gasp e godersi la partita assieme alla famosa fidanzata. E, come dicevamo, l’esultanza appassionata al gol non è passata inosservata.

Quando Wesley ha insaccato il pallone della vittoria, Damiano ha esultato per il vantaggio della sua squadra del cuore, coinvolgendo anche la sua dolce metà. Un’esultanza autentica e contagiosa, condivisa anche dalla nota attrice Zoe Saldana che insieme al marito e ai figli seguiva la sfida nello stesso settore di Damiano.

