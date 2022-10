Damiano David, morto il nonno/ Struggente addio del cantante dei Maneskin: “Oggi…”

Lutto per Damiano David dei Maneskin

Grave lutto per Damiano David alla vigilia del tour mondiale dei Maneskin. Il cantante della band romana che ha conquistato il mondo, infatti, con un toccante post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha detto addio all’amatissimo nonno ricordando i momenti più belli vissuti con lui durante l’infanzia. “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere il nonno del cantante”, le parole di Damiano nella didascalia che accompagna la foto del nonno.

Il frontman dei Maneskin, oltre ad aver ricordato i tantissimi momenti belli vissuti con lui, non ha nascosto il dolore per una perdita così importante. “Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un pó piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, ha concluso Damiano.

Il lutto di Damiano David alla vigilia del tour mondiale dei Maneskin

Damiano David, con Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sta vivendo un momento magico che, però, oggi è stato spezzato da una gravissima perdita. La morte del nonno è arrivato alla vigilia del tour mondiale dei Maneskin che prenderà il via dal Messico. I Maneskin, infatti, proprio oggi, sono partiti per il Messico. sull’aereo è salito anche Damiano nonostante l’importante perdita.

Tanti i commenti dei fan che, sotto il post, si sono stretti intorno al frontman dei Maneskin esprimendogli tutto il loro affetto e supporto. “I nonni patrimonio inestimabile, che porteremo sempre nei nostri cuori”, “Sarà sempre con te e fiero di te”, “Ti abbraccio forte. Un nonno che se ne va è come perdere una parte della nostra infanzia”, sono alcuni dei commenti dei fan.

