Damiano David rasa i capelli, la foto allarma i fan: “Triste e stanco, perché?”/ E spunta l’ex Giorgia Soleri

Damiano David dei Maneskin rasa i capelli e pubblica uno scatto che scatena la preoccupazione dei fan

Damiano David, frontman dei Maneskin, nell’ultimo periodo sta cambiando spesso look che mostra puntualmente attraverso i social. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Damiano si specchia mentre gli tagliano i capelli praticamente a zero. I suoi tantissimi fan hanno notato, nelle tre foto in bianco e nero, la sua espressione molto triste. Nell’ultimo periodo è finita la storia dopo 6 anni con Giorgia Soleri e molti fan hanno ipotizzato che la rottura abbia il suo peso sullo stato emotivo attuale di Damiano David.

Damiano David e Jessie Andrews stanno insieme?/ Il retroscena dell'albergo "condiviso"

Il post ha raccolto migliaia di like e commenti, e tanti si sono detti preoccupati di fronte all’espressione stanca e triste del cantante. Qualcuno ha addirittura tirato in ballo la sua ex Giorgia, accusandolo di aver fatto un errore a lasciarla.

Damiano David, fan allarmati: “Sembri triste e stanco, perché”, e tirano in ballo Giorgia Soleri

Tra le migliaia di commenti sotto il post di Damiano, c’è chi si dice preoccupato per lui: “Tutto apposto? Perché sei così triste e stanco allo stesso tempo?”; “Perché ti sei trasformato? Non capisco”; e ancora “C’è tristezza nei tuoi occhi… l’ultima foto… Sei troppo espressivo, non puoi fingere alcun sentimento”. C’è anche chi tira in ballo la rottura con la sua ex fidanzata: “Perdere una ragazza come Giorgia…non è per nulla facile…ti posso capire”, “In questa foto sembri molto triste, c’entra la rottura con Giorgia? Torna in te!”, è l’appello di un altro fan. Damiano, al momento, ha deciso di non replicare alle preoccupazioni dei suoi fan.

Damiano David è single: nessuna storia con Martina Taglienti/ Dopo il bacio, amici come prima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

LEGGI ANCHE:

Damiano David e Martina Taglienti beccati a cena insieme/ Sorrisi e sguardi complici a Roma: è amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA